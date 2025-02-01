Харків під обстрілом: є поранені та загибла
Київ • УНН
Вранці 1 лютого окупанти завдали ракетних ударів по Харкову, Харківському та Берестинському районах. Внаслідок атаки загинула жінка близько 60 років, ще троє людей поранені.
Вранці 1 лютого ворог знову атакував Харків. Місцева влада повідомила про влучання у кількох районах. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.
Деталі
Під час масштабної повітряної тривоги через ракетну небезпеку очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про влучання у Харкові та Харківському і Берестинському районах.
Зафіксовано ворожі влучання у Харківському та Берестинському районах
В 08:01 Синєгубов повідомив, що є загиблі.
На жаль, внаслідок ворожого удару жінка близько 60 років загинула
За його словами очільника Харківської обласної військової адміністрації, на цю хвилину троє поранених.
Профільні служби виїхали на місце прильоту у Холодногірському районі.
Нагадаємо
Вранці 01 лютого в Києві та низці областей була оголошена повітряна тривога через загрозу застосування ворогом балістики.
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