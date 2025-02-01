Харків під обстрілом: є поранені та загибла

Вранці 1 лютого ворог знову атакував Харків. Місцева влада повідомила про влучання у кількох районах. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

Деталі

Під час масштабної повітряної тривоги через ракетну небезпеку очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про влучання у Харкові та Харківському і Берестинському районах.

Зафіксовано ворожі влучання у Харківському та Берестинському районах - написав Синєгубов.

В 08:01 Синєгубов повідомив, що є загиблі.

На жаль, внаслідок ворожого удару жінка близько 60 років загинула - йдеться у дописі.

За його словами очільника Харківської обласної військової адміністрації, на цю хвилину троє поранених.

Профільні служби виїхали на місце прильоту у Холодногірському районі.

Нагадаємо

Вранці 01 лютого в Києві та низці областей була оголошена повітряна тривога через загрозу застосування ворогом балістики.

Наймасованіша атака БпЛА на Запоріжжя: знеструмлено понад 400 абонентів