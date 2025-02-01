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Загроза атаки балістикою: у Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу

Загроза атаки балістикою: у Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу

Київ • УНН

 • 89720 перегляди

1 лютого о 05:33 у Києві та кількох областях оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування балістичної зброї з північного сходу. Повітряні сили ЗСУ та КМВА попередили про небезпеку.

Вранці 01 лютого в Києві та низці областей була оголошена повітряна тривога через загрозу застосування ворогом балістики. Про це інформує УНН з посиланням на Повітряні сили ЗСУ (ПС ЗСУ) та Київську міську військову адміністрацію в Telegram.

Деталі

В суботу, 01 лютого в 05:33 ПС ЗСУ повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з північного сходу, в областях де оголошена повітряна тривога.

У той же час КМВА зазначила, що в Києві повітряна тривога оголошена через загрозу застосування ворогом балістичних ракет.

Нагадаємо

російська армія завдала наймасованішого удару по Запоріжжю за останній час – понад 10 ударів. Про це у своєму Telegram-каналі написав голова Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров. Він повідомив, що внаслідок атаки знеструмлені понад 400 абонентів, є руйнування.  

В Одесі вже троє поранених: наслідки ракетного удару по центру міста31.01.25, 21:29 • 29379 переглядiв

Віта Зеленецька

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