Загроза атаки балістикою: у Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу

Вранці 01 лютого в Києві та низці областей була оголошена повітряна тривога через загрозу застосування ворогом балістики. Про це інформує УНН з посиланням на Повітряні сили ЗСУ (ПС ЗСУ) та Київську міську військову адміністрацію в Telegram.

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В суботу, 01 лютого в 05:33 ПС ЗСУ повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з північного сходу, в областях де оголошена повітряна тривога.

У той же час КМВА зазначила, що в Києві повітряна тривога оголошена через загрозу застосування ворогом балістичних ракет.

Нагадаємо

російська армія завдала наймасованішого удару по Запоріжжю за останній час – понад 10 ударів. Про це у своєму Telegram-каналі написав голова Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров. Він повідомив, що внаслідок атаки знеструмлені понад 400 абонентів, є руйнування.

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