Загроза атаки балістикою: у Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу
Київ • УНН
1 лютого о 05:33 у Києві та кількох областях оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування балістичної зброї з північного сходу. Повітряні сили ЗСУ та КМВА попередили про небезпеку.
Вранці 01 лютого в Києві та низці областей була оголошена повітряна тривога через загрозу застосування ворогом балістики. Про це інформує УНН з посиланням на Повітряні сили ЗСУ (ПС ЗСУ) та Київську міську військову адміністрацію в Telegram.
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В суботу, 01 лютого в 05:33 ПС ЗСУ повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з північного сходу, в областях де оголошена повітряна тривога.
У той же час КМВА зазначила, що в Києві повітряна тривога оголошена через загрозу застосування ворогом балістичних ракет.
Нагадаємо
російська армія завдала наймасованішого удару по Запоріжжю за останній час – понад 10 ударів. Про це у своєму Telegram-каналі написав голова Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров. Він повідомив, що внаслідок атаки знеструмлені понад 400 абонентів, є руйнування.
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