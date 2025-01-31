В Одесі вже троє поранених: наслідки ракетного удару по центру міста

Кількість постраждалих від ворожого удару по Одесі зросла. Наразі відомо про трьох поранених. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал голови Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

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В п'ятницю, о 22:11 очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив у своєму Тelegram-канал про нову кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на місто.

Вже відомо про трьох постраждалих внаслідок ворожого ракетного удару по центру Одеси. Поранення голови отримав хлопець 2006 року народження. Його також ушпиталено - йдеться у дописі Олега Кіпера.

Він додав, що внаслідок вибухів у приміщеннях низки історичних памʼяток, зокрема літературного, історико-краєзнавчого, археологічного музеїв та музею західного та східного мистецтва, а також у філармонії наявні вибиті вікна та пошкодження фасадів.

Над ліквідацією наслідків продовжують працювати всі відповідні служби.

Нагадаємо

Внаслідок російської атаки на історичний центр Одеси постраждало двоє людей, їх доставляють до лікарень. Пошкоджено будівлю в охоронній зоні ЮНЕСКО та готель "Брістоль".

Як постраждав готель "Брістоль" під час удару по Одесі: з'явились фото