Ракетний удар по Одесі: багато руйнувань в охоронній зоні ЮНЕСКО, є поранені

У результаті атаки рф на Одесу відомо про двох постраждалих, наразі їх транспортують у міські лікарні. Про це повідомив міський голова Одеси Геннадій Труханов, передає УНН.

Російські терористи атакували історичний центр Одеси ракетами. Наразі відомо про двох постраждалих. Наразі їх транспортують у міські лікарні, де їм буде надана уся необхідна медична допомога - повідомив мер.

За його словами, на місці атаки працюють відповідні служби.

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Крім того, як повідомив мер, багато пошкоджень та руйнувань в охоронній зоні ЮНЕСКО, ушкоджена будівля, яка знаходяться під підсиленим захистом.

Тролейбуси 7 і 9 тимчасово курсують до залізничного вокзалу.

Окупанти атакували історичне середмістя Одеси ракетами - ОВА

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