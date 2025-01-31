Ракетний удар по Одесі: багато руйнувань в охоронній зоні ЮНЕСКО, є поранені

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Київ • УНН

 • 52705 перегляди

Внаслідок російської атаки на історичний центр Одеси постраждало двоє людей, їх доставляють до лікарень. Пошкоджено будівлю в охоронній зоні ЮНЕСКО та готель "Брістоль".

У результаті атаки рф на Одесу відомо про двох постраждалих, наразі їх транспортують у міські лікарні. Про це повідомив міський голова Одеси Геннадій Труханов, передає УНН.

Російські терористи атакували історичний центр Одеси ракетами. Наразі відомо про двох постраждалих. Наразі їх транспортують у міські лікарні, де їм буде надана уся необхідна медична допомога 

- повідомив мер.

За його словами, на місці атаки працюють відповідні служби.

Додамо

Крім того, як повідомив мер, багато пошкоджень та руйнувань в охоронній зоні ЮНЕСКО, ушкоджена будівля, яка знаходяться під підсиленим захистом.

Тролейбуси 7 і 9 тимчасово курсують до залізничного вокзалу.

Окупанти атакували історичне середмістя Одеси ракетами - ОВА31.01.25, 20:44 • 28662 перегляди

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Унаслідок російської атаки пошкоджено готель "Брістоль" у центральній частині Одеси. Перед інцидентом було зафіксовано швидкісні цілі в акваторії Чорного моря та чутно вибухи в місті.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Війна
yuneskoЮНЕСКО
odesaОдеса

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