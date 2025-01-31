Ракетний удар по Одесі: багато руйнувань в охоронній зоні ЮНЕСКО, є поранені
Київ • УНН
Внаслідок російської атаки на історичний центр Одеси постраждало двоє людей, їх доставляють до лікарень. Пошкоджено будівлю в охоронній зоні ЮНЕСКО та готель "Брістоль".
У результаті атаки рф на Одесу відомо про двох постраждалих, наразі їх транспортують у міські лікарні. Про це повідомив міський голова Одеси Геннадій Труханов, передає УНН.
Російські терористи атакували історичний центр Одеси ракетами. Наразі відомо про двох постраждалих. Наразі їх транспортують у міські лікарні, де їм буде надана уся необхідна медична допомога
За його словами, на місці атаки працюють відповідні служби.
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Крім того, як повідомив мер, багато пошкоджень та руйнувань в охоронній зоні ЮНЕСКО, ушкоджена будівля, яка знаходяться під підсиленим захистом.
Тролейбуси 7 і 9 тимчасово курсують до залізничного вокзалу.
Окупанти атакували історичне середмістя Одеси ракетами - ОВА31.01.25, 20:44 • 28662 перегляди
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Унаслідок російської атаки пошкоджено готель "Брістоль" у центральній частині Одеси. Перед інцидентом було зафіксовано швидкісні цілі в акваторії Чорного моря та чутно вибухи в місті.