Окупанти атакували історичне середмістя Одеси ракетами - ОВА

Армія рф вдарила ракетами по історичному середмістю Одеси. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.

Російські терористи атакували історичне середмістя Одеси ракетами. Загроза лишається - повідомив Кіпер.

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Унаслідок російської атаки пошкоджено готель "Брістоль" у центральній частині Одеси. Перед інцидентом було зафіксовано швидкісні цілі в акваторії Чорного моря та чутно вибухи в місті.