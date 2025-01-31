Окупанти атакували історичне середмістя Одеси ракетами - ОВА
Київ • УНН
Російські війська атакували ракетами історичне середмістя Одеси. Внаслідок атаки пошкоджено готель "Брістоль" у центральній частині міста, перед цим було зафіксовано швидкісні цілі в Чорному морі.
Армія рф вдарила ракетами по історичному середмістю Одеси. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.
Російські терористи атакували історичне середмістя Одеси ракетами. Загроза лишається
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Унаслідок російської атаки пошкоджено готель "Брістоль" у центральній частині Одеси. Перед інцидентом було зафіксовано швидкісні цілі в акваторії Чорного моря та чутно вибухи в місті.