Оккупанты атаковали исторический центр Одессы ракетами - ОВА
Киев • УНН
Российские войска атаковали ракетами исторический центр Одессы. В результате атаки поврежден отель "Бристоль" в центральной части города, перед этим были зафиксированы скоростные цели в Черном море.
Армия рф ударила ракетами по историческому центру Одессы. Об этом сообщил председатель Одесской ОГА Олег Кипер, передает УНН.
Российские террористы атаковали исторический центр Одессы ракетами. Угроза остается
Ранее
В результате российской атаки поврежден отель "Бристоль" в центральной части Одессы. Перед инцидентом были зафиксированы скоростные цели в акватории Черного моря и слышны взрывы в городе.