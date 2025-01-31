Ракетный удар по Одессе: много разрушений в охранной зоне ЮНЕСКО, есть раненые
Киев • УНН
В результате российской атаки на исторический центр Одессы пострадали два человека, их доставляют в больницы. Повреждено здание в охранной зоне ЮНЕСКО и отель "Бристоль".
В результате атаки рф на Одессу известно о двух пострадавших, сейчас их транспортируют в городские больницы. Об этом сообщил городской голова Одессы Геннадий Труханов, передает УНН.
Российские террористы атаковали исторический центр Одессы ракетами. Известно о двух пострадавших. Сейчас их транспортируют в городские больницы, где им будет оказана вся необходимая медицинская помощь
По его словам, на месте атаки работают соответствующие службы.
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Кроме того, как сообщил мэр, много повреждений и разрушений в охранной зоне ЮНЕСКО, повреждено здание, которое находятся под усиленной защитой.
Троллейбусы 7 и 9 временно курсируют до железнодорожного вокзала.
Оккупанты атаковали исторический центр Одессы ракетами - ОВА31.01.25, 20:44 • 7435 просмотров
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В результате российской атаки поврежден отель «Бристоль» в центральной части Одессы. Перед инцидентом были зафиксированы скоростные цели в акватории Черного моря и слышны взрывы в городе.