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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ракетный удар по Одессе: много разрушений в охранной зоне ЮНЕСКО, есть раненые

Ракетный удар по Одессе: много разрушений в охранной зоне ЮНЕСКО, есть раненые

Киев  •  УНН

 • 4005 просмотра

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В результате российской атаки на исторический центр Одессы пострадали два человека, их доставляют в больницы. Повреждено здание в охранной зоне ЮНЕСКО и отель "Бристоль".

В результате атаки рф на Одессу известно о двух пострадавших, сейчас их транспортируют в городские больницы. Об этом сообщил городской голова Одессы Геннадий Труханов, передает УНН.

Российские террористы атаковали исторический центр Одессы ракетами. Известно о двух пострадавших. Сейчас их транспортируют в городские больницы, где им будет оказана вся необходимая медицинская помощь 

- сообщил мэр.

По его словам, на месте атаки работают соответствующие службы.

Добавим

Кроме того, как сообщил мэр, много повреждений и разрушений в охранной зоне ЮНЕСКО, повреждено здание, которое находятся под усиленной защитой.

Троллейбусы 7 и 9 временно курсируют до железнодорожного вокзала.

Оккупанты атаковали исторический центр Одессы ракетами - ОВА31.01.25, 20:44 • 7435 просмотров

Ранее

В результате российской атаки поврежден отель «Бристоль» в центральной части Одессы. Перед инцидентом были зафиксированы скоростные цели в акватории Черного моря и слышны взрывы в городе.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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