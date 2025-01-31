Як постраждав готель "Брістоль" під час удару по Одесі: з'явились фото

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер показав результати удару рф по центру Одеси, а також уточнив, що під час атаки постраждали дві жінки, передає УНН.

"Внаслідок ворожої атаки по центру Одеси постраждало дві жінки. Обидві шпиталізовані у стані середнього ступеню важкості", - повідомив Кіпер.

За його словами, на місці працюють всі відповідні служби.

Ракетний удар по Одесі: багато руйнувань в охоронній зоні ЮНЕСКО, є поранені

Раніше

Унаслідок російської атаки пошкоджено готель "Брістоль" у центральній частині Одеси. Перед інцидентом було зафіксовано швидкісні цілі в акваторії Чорного моря та чутно вибухи в місті.