Як постраждав готель "Брістоль" під час удару по Одесі: з'явились фото
Київ • УНН
Внаслідок ракетного удару по центру Одеси постраждали дві жінки, які госпіталізовані у стані середньої важкості. Пошкоджено готель "Брістоль" та інші об'єкти в охоронній зоні ЮНЕСКО.
Голова Одеської ОВА Олег Кіпер показав результати удару рф по центру Одеси, а також уточнив, що під час атаки постраждали дві жінки, передає УНН.
"Внаслідок ворожої атаки по центру Одеси постраждало дві жінки. Обидві шпиталізовані у стані середнього ступеню важкості", - повідомив Кіпер.
За його словами, на місці працюють всі відповідні служби.
Ракетний удар по Одесі: багато руйнувань в охоронній зоні ЮНЕСКО, є поранені31.01.25, 21:12 • 52705 переглядiв
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Унаслідок російської атаки пошкоджено готель "Брістоль" у центральній частині Одеси. Перед інцидентом було зафіксовано швидкісні цілі в акваторії Чорного моря та чутно вибухи в місті.