Как пострадал отель "Бристоль" во время удара по Одессе: появились фото
Киев • УНН
В результате ракетного удара по центру Одессы пострадали две женщины, которые госпитализированы в состоянии средней тяжести. Поврежден отель "Бристоль" и другие объекты в охранной зоне ЮНЕСКО.
Глава Одесской ОВА Олег Кипер показал результаты удара рф по центру Одессы, а также уточнил, что во время атаки пострадали две женщины, передает УНН.
"В результате вражеской атаки по центру Одессы пострадали две женщины. Обе госпитализированы в состоянии средней степени тяжести", - сообщил Кипер.
По его словам, на месте работают все соответствующие службы.
Ракетный удар по Одессе: много разрушений в охранной зоне ЮНЕСКО, есть раненые31.01.25, 21:12 • 19338 просмотров
Ранее
В результате российской атаки поврежден отель "Бристоль" в центральной части Одессы. Перед инцидентом были зафиксированы скоростные цели в акватории Черного моря и слышны взрывы в городе.