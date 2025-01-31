Как пострадал отель "Бристоль" во время удара по Одессе: появились фото

ukenru
Пять непревзойденных премьер февраля: что посмотреть
18:24 • 92450 просмотра

Пять непревзойденных премьер февраля: что посмотреть

Украина ожидает передачу очередной партии F-16 от Нидерландов
15:47 • 102944 просмотра

Украина ожидает передачу очередной партии F-16 от Нидерландов

СБУ открыла дело из-за утечки информации с закрытой встречи Буданова с депутатами
15:08 • 103997 просмотра

СБУ открыла дело из-за утечки информации с закрытой встречи Буданова с депутатами

Эксклюзив
Минэнерго о ситуации в энергосистеме: прорабатываются все возможные сценарии
31 января, 12:45 • 106004 просмотра

Минэнерго о ситуации в энергосистеме: прорабатываются все возможные сценарии

Новая функция "Резерв+": как получить направление на ВВК без посещения ТЦК
31 января, 10:37 • 107364 просмотра

Новая функция "Резерв+": как получить направление на ВВК без посещения ТЦК

Украину в этом году покинут еще около 200 тыс. человек, а желающих возвращаться стало меньше - НБУ
31 января, 09:18 • 107048 просмотра

Украину в этом году покинут еще около 200 тыс. человек, а желающих возвращаться стало меньше - НБУ

В Словакии задержали украинца якобы из-за угрозы государственного переворота. В МИД отреагировали
30 января, 18:52 • 121075 просмотра

В Словакии задержали украинца якобы из-за угрозы государственного переворота. В МИД отреагировали

Эксклюзив
В YASNO назвали факторы, которые могут повлиять на возвращение к графикам отключений
30 января, 15:12 • 132877 просмотра

В YASNO назвали факторы, которые могут повлиять на возвращение к графикам отключений

Эксклюзив
Станет ли накопительная пенсия реальностью в Украине - эксперт ответил
30 января, 14:34 • 132017 просмотра

Станет ли накопительная пенсия реальностью в Украине - эксперт ответил

Эксклюзив
На Драгобрате произошел конфликт между украинцами, поляков не было - полиция
30 января, 13:06 • 133173 просмотра

На Драгобрате произошел конфликт между украинцами, поляков не было - полиция

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Безрукова уволена из АОЗ, оборонные закупки временно возглавит Жумадилов

Безрукова уволена из АОЗ, оборонные закупки временно возглавит Жумадилов

31 января, 11:48 • 36170 просмотра
Участники Nirvana неожиданно воссоединились на концерте FireAid

Участники Nirvana неожиданно воссоединились на концерте FireAid

31 января, 14:22 • 95793 просмотра
77 боевых столкновений за сутки: где оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ

77 боевых столкновений за сутки: где оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ

31 января, 14:43 • 42704 просмотра
Вернется ли Владимир Кличко на ринг и с кем может сразиться

Вернется ли Владимир Кличко на ринг и с кем может сразиться

31 января, 15:00 • 109991 просмотра
Аудит в АРМА: эксперты требуют ответственности Думы и изменений в работе агентства

Аудит в АРМА: эксперты требуют ответственности Думы и изменений в работе агентства

17:08 • 101359 просмотра
публикации
Аудит в АРМА: эксперты требуют ответственности Думы и изменений в работе агентства

Аудит в АРМА: эксперты требуют ответственности Думы и изменений в работе агентства

17:08 • 101359 просмотра
Вернется ли Владимир Кличко на ринг и с кем может сразиться

Вернется ли Владимир Кличко на ринг и с кем может сразиться

31 января, 15:00 • 109991 просмотра
15 сезонов, 439 матчей, 25 трофеев: капитан донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко покидает клуб

15 сезонов, 439 матчей, 25 трофеев: капитан донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко покидает клуб

30 января, 18:35 • 136539 просмотра
Глава АРМА Дума угрожает участникам конкурсов: обжалование в АМКУ может обернуться уголовным делом

Глава АРМА Дума угрожает участникам конкурсов: обжалование в АМКУ может обернуться уголовным делом

30 января, 15:24 • 152223 просмотра
"Часы Судного дня" снова перевели: сколько осталось до апокалипсиса

"Часы Судного дня" снова перевели: сколько осталось до апокалипсиса

28 января, 17:46 • 260771 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять непревзойденных премьер февраля: что посмотреть

Пять непревзойденных премьер февраля: что посмотреть

18:24 • 92450 просмотра
Участники Nirvana неожиданно воссоединились на концерте FireAid

Участники Nirvana неожиданно воссоединились на концерте FireAid

31 января, 14:22 • 95793 просмотра
Создатели «Венздей» подогрели интерес фанов ко второму сезону новым тизером

Создатели «Венздей» подогрели интерес фанов ко второму сезону новым тизером

31 января, 10:20 • 117157 просмотра
Селена Гомес высмеяла республиканца, который призвал «депортировать»

Селена Гомес высмеяла республиканца, который призвал «депортировать»

30 января, 15:57 • 120527 просмотра
Netflix обнародовала дату выхода финального сезона сериала "Игра в кальмара"

Netflix обнародовала дату выхода финального сезона сериала "Игра в кальмара"

30 января, 15:36 • 121068 просмотра
Актуальное
Как пострадал отель "Бристоль" во время удара по Одессе: появились фото

Как пострадал отель "Бристоль" во время удара по Одессе: появились фото

Киев  •  УНН

 • 12411 просмотра

Read in English

В результате ракетного удара по центру Одессы пострадали две женщины, которые госпитализированы в состоянии средней тяжести. Поврежден отель "Бристоль" и другие объекты в охранной зоне ЮНЕСКО.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер показал результаты удара рф по центру Одессы, а также уточнил, что во время атаки пострадали две женщины, передает УНН.

"В результате вражеской атаки по центру Одессы пострадали две женщины. Обе госпитализированы в состоянии средней степени тяжести", - сообщил Кипер.

По его словам, на месте работают все соответствующие службы. 

Ракетный удар по Одессе: много разрушений в охранной зоне ЮНЕСКО, есть раненые31.01.25, 21:12 • 19338 просмотров

Ранее

В результате российской атаки поврежден отель "Бристоль" в центральной части Одессы. Перед инцидентом были зафиксированы скоростные цели в акватории Черного моря и слышны взрывы в городе.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
yuneskoЮНЕСКО
chyornoe-moreЧерное море
odessaОдесса

Обратиться по вопросам размещения рекламы