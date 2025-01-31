В Одессе уже трое раненых: последствия ракетного удара по центру города
Киев • УНН
В результате вражеского ракетного удара по центру Одессы пострадали три человека, среди них парень 2006 года рождения. Повреждены исторические памятники, музеи и филармония - выбиты окна и повреждены фасады.
Количество пострадавших от вражеского удара по Одессе возросло. На данный момент известно о трех раненых. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера.
Детали
В пятницу, в 22:11 глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил в своем Тelegram-канале о новом количестве пострадавших в результате вражеской атаки на город.
Уже известно о трех пострадавших в результате вражеского ракетного удара по центру Одессы. Ранение головы получил парень 2006 года рождения. Он также госпитализирован
Он добавил, что в результате взрывов в помещениях ряда исторических памятников, в частности литературного, историко-краеведческого, археологического музеев и музея западного и восточного искусства, а также в филармонии имеются выбитые окна и повреждения фасадов.
Над ликвидацией последствий продолжают работать все соответствующие службы.
Напомним
В результате российской атаки на исторический центр Одессы пострадали два человека, их доставляют в больницы. Повреждено здание в охранной зоне ЮНЕСКО и отель "Бристоль".
Как пострадал отель "Бристоль" во время удара по Одессе: появились фото31.01.25, 20:55 • 12024 просмотра