В Одессе уже трое раненых: последствия ракетного удара по центру города

ukenru
Пять непревзойденных премьер февраля: что посмотреть
18:24 • 92424 просмотра

Пять непревзойденных премьер февраля: что посмотреть

Украина ожидает передачу очередной партии F-16 от Нидерландов
15:47 • 102942 просмотра

Украина ожидает передачу очередной партии F-16 от Нидерландов

СБУ открыла дело из-за утечки информации с закрытой встречи Буданова с депутатами
15:08 • 103995 просмотра

СБУ открыла дело из-за утечки информации с закрытой встречи Буданова с депутатами

Эксклюзив
Минэнерго о ситуации в энергосистеме: прорабатываются все возможные сценарии
31 января, 12:45 • 106002 просмотра

Минэнерго о ситуации в энергосистеме: прорабатываются все возможные сценарии

Новая функция "Резерв+": как получить направление на ВВК без посещения ТЦК
31 января, 10:37 • 107361 просмотра

Новая функция "Резерв+": как получить направление на ВВК без посещения ТЦК

Украину в этом году покинут еще около 200 тыс. человек, а желающих возвращаться стало меньше - НБУ
31 января, 09:18 • 107047 просмотра

Украину в этом году покинут еще около 200 тыс. человек, а желающих возвращаться стало меньше - НБУ

В Словакии задержали украинца якобы из-за угрозы государственного переворота. В МИД отреагировали
30 января, 18:52 • 121074 просмотра

В Словакии задержали украинца якобы из-за угрозы государственного переворота. В МИД отреагировали

Эксклюзив
В YASNO назвали факторы, которые могут повлиять на возвращение к графикам отключений
30 января, 15:12 • 132877 просмотра

В YASNO назвали факторы, которые могут повлиять на возвращение к графикам отключений

Эксклюзив
Станет ли накопительная пенсия реальностью в Украине - эксперт ответил
30 января, 14:34 • 132017 просмотра

Станет ли накопительная пенсия реальностью в Украине - эксперт ответил

Эксклюзив
На Драгобрате произошел конфликт между украинцами, поляков не было - полиция
30 января, 13:06 • 133173 просмотра

На Драгобрате произошел конфликт между украинцами, поляков не было - полиция

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Безрукова уволена из АОЗ, оборонные закупки временно возглавит Жумадилов

Безрукова уволена из АОЗ, оборонные закупки временно возглавит Жумадилов

31 января, 11:48 • 36154 просмотра
Участники Nirvana неожиданно воссоединились на концерте FireAid

Участники Nirvana неожиданно воссоединились на концерте FireAid

31 января, 14:22 • 95772 просмотра
77 боевых столкновений за сутки: где оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ

77 боевых столкновений за сутки: где оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ

31 января, 14:43 • 42685 просмотра
Вернется ли Владимир Кличко на ринг и с кем может сразиться

Вернется ли Владимир Кличко на ринг и с кем может сразиться

31 января, 15:00 • 109988 просмотра
Аудит в АРМА: эксперты требуют ответственности Думы и изменений в работе агентства

Аудит в АРМА: эксперты требуют ответственности Думы и изменений в работе агентства

17:08 • 101357 просмотра
публикации
Аудит в АРМА: эксперты требуют ответственности Думы и изменений в работе агентства

Аудит в АРМА: эксперты требуют ответственности Думы и изменений в работе агентства

17:08 • 101357 просмотра
Вернется ли Владимир Кличко на ринг и с кем может сразиться

Вернется ли Владимир Кличко на ринг и с кем может сразиться

31 января, 15:00 • 109988 просмотра
15 сезонов, 439 матчей, 25 трофеев: капитан донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко покидает клуб

15 сезонов, 439 матчей, 25 трофеев: капитан донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко покидает клуб

30 января, 18:35 • 136537 просмотра
Глава АРМА Дума угрожает участникам конкурсов: обжалование в АМКУ может обернуться уголовным делом

Глава АРМА Дума угрожает участникам конкурсов: обжалование в АМКУ может обернуться уголовным делом

30 января, 15:24 • 152221 просмотра
"Часы Судного дня" снова перевели: сколько осталось до апокалипсиса

"Часы Судного дня" снова перевели: сколько осталось до апокалипсиса

28 января, 17:46 • 260769 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять непревзойденных премьер февраля: что посмотреть

Пять непревзойденных премьер февраля: что посмотреть

18:24 • 92424 просмотра
Участники Nirvana неожиданно воссоединились на концерте FireAid

Участники Nirvana неожиданно воссоединились на концерте FireAid

31 января, 14:22 • 95772 просмотра
Создатели «Венздей» подогрели интерес фанов ко второму сезону новым тизером

Создатели «Венздей» подогрели интерес фанов ко второму сезону новым тизером

31 января, 10:20 • 117157 просмотра
Селена Гомес высмеяла республиканца, который призвал «депортировать»

Селена Гомес высмеяла республиканца, который призвал «депортировать»

30 января, 15:57 • 120527 просмотра
Netflix обнародовала дату выхода финального сезона сериала "Игра в кальмара"

Netflix обнародовала дату выхода финального сезона сериала "Игра в кальмара"

30 января, 15:36 • 121068 просмотра
Актуальное
В Одессе уже трое раненых: последствия ракетного удара по центру города

В Одессе уже трое раненых: последствия ракетного удара по центру города

Киев  •  УНН

 • 5542 просмотра

Read in English

В результате вражеского ракетного удара по центру Одессы пострадали три человека, среди них парень 2006 года рождения. Повреждены исторические памятники, музеи и филармония - выбиты окна и повреждены фасады.

Количество пострадавших от вражеского удара по Одессе возросло. На данный момент известно о трех раненых. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

Детали

В пятницу, в 22:11 глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил в своем Тelegram-канале о новом количестве пострадавших в результате вражеской атаки на город. 

Уже известно о трех пострадавших в результате вражеского ракетного удара по центру Одессы. Ранение головы получил парень 2006 года рождения. Он также госпитализирован 

- говорится в заметке Олега Кипера.

Он добавил, что в результате взрывов в помещениях ряда исторических памятников, в частности литературного, историко-краеведческого, археологического музеев и музея западного и восточного искусства, а также в филармонии имеются выбитые окна и повреждения фасадов.

Над ликвидацией последствий продолжают работать все соответствующие службы.

Напомним

В результате российской атаки на исторический центр Одессы пострадали два человека, их доставляют в больницы. Повреждено здание в охранной зоне ЮНЕСКО и отель "Бристоль".

Как пострадал отель "Бристоль" во время удара по Одессе: появились фото31.01.25, 20:55 • 12024 просмотра

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

ВойнаУНН-Одесса
yuneskoЮНЕСКО
odessaОдесса

Обратиться по вопросам размещения рекламы