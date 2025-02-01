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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Угроза атаки баллистикой: в Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога

Угроза атаки баллистикой: в Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога

Киев  •  УНН

 • 4586 просмотра

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1 февраля в 05:33 в Киеве и нескольких областях объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистического оружия с северо-востока. Воздушные силы ВСУ и КГВА предупредили об опасности.

Утром 01 февраля в Киеве и ряде областей была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения врагом баллистики. Об этом информирует УНН со ссылкой на Воздушные силы ВСУ (ВС ВСУ) и Киевскую городскую военную администрацию в Telegram.

Детали

В субботу, 01 февраля в 05:33 ПС ВСУ сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с северо-востока, в областях где объявлена воздушная тревога.

В то же время КГВА отметила, что в Киеве воздушная тревога объявлена из-за угрозы применения врагом баллистических ракет.

Напомним

российская армия нанесла самый массированный удар по Запорожью за последнее время - более 10 ударов. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров. Он сообщил, что в результате атаки обесточены более 400 абонентов, есть разрушения.  

В Одессе уже трое раненых: последствия ракетного удара по центру города31.01.25, 21:29 • 19468 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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