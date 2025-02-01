Харьков под обстрелом: есть раненые и погибшая
Киев • УНН
Утром 1 февраля оккупанты нанесли ракетные удары по Харькову, Харьковскому и Берестинскому районам. В результате атаки погибла женщина около 60 лет, еще три человека ранены.
Утром 1 февраля враг снова атаковал Харьков. Местные власти сообщили о попаданиях в нескольких районах. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.
Детали
Во время масштабной воздушной тревоги из-за ракетной опасности глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил о попадании в Харькове и Харьковском и Берестинском районах.
Зафиксированы вражеские попадания в Харьковском и Берестинском районах
В 08:01 Синегубов сообщил, что есть погибшие.
К сожалению, в результате вражеского удара женщина около 60 лет погибла
По словам главы Харьковской областной военной администрации, на эту минуту трое раненых.
Профильные службы выехали на место прилета в Холодногорском районе.
Напомним
Утром 01 февраля в Киеве и ряде областей была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения врагом баллистики.
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