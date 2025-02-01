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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Харьков под обстрелом: есть раненые и погибшая

Харьков под обстрелом: есть раненые и погибшая

Киев  •  УНН

 • 13874 просмотра

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Утром 1 февраля оккупанты нанесли ракетные удары по Харькову, Харьковскому и Берестинскому районам. В результате атаки погибла женщина около 60 лет, еще три человека ранены.

Утром 1 февраля враг снова атаковал Харьков. Местные власти сообщили о попаданиях в нескольких районах. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

Детали

Во время масштабной воздушной тревоги из-за ракетной опасности глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил о попадании в Харькове и Харьковском и Берестинском районах.

Зафиксированы вражеские попадания в Харьковском и Берестинском районах

- написал Синегубов. 

В 08:01 Синегубов сообщил, что есть погибшие.

К сожалению, в результате вражеского удара женщина около 60 лет погибла

- говорится в заметке.

По словам главы Харьковской областной военной администрации, на эту минуту трое раненых.

Профильные службы выехали на место прилета в Холодногорском районе.

Напомним 

Утром 01 февраля в Киеве и ряде областей была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения врагом баллистики. 

Самая массированная атака БпЛА на Запорожье: обесточены более 400 абонентов01.02.25, 02:11 • 57717 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
zaporozheЗапорожье
kievКиев
kharkivХарьков

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