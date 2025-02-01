росія завдала удару по Полтаві: є влучання в житловий будинок

В суботу 01 лютого ворог атакував Полтаву. Місцева влада повідомила про влучання. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал Полтавської обласної військової адміністрації.

Ворог вдарив по Полтаві. Є влучання в жилий будинок. Зараз на місці працюють рятувальники, екстрені служби. Інформація уточнюється - йдеться у дописі.

В Полтавській ОВА закликали не нухтувати безпекою, перебувати в укриттях до відбою.

Нагадаємо

російські війська здійснили понад 10 ударів по Запоріжжю вночі 1 лютого. Внаслідок атаки пошкоджено приватні будинки - вибиті вікна та пошкоджені дахи.

По Україні застосовують аварійні відключення після ударів рф