росія завдала удару по Полтаві: є влучання в житловий будинок

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У суботу 1 лютого ворог атакував Полтаву, зафіксовано влучання в житловий будинок. На місці працюють рятувальники та екстрені служби, місцева влада закликає перебувати в укриттях.

В суботу 01 лютого ворог атакував Полтаву. Місцева влада повідомила про влучання. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал Полтавської обласної військової адміністрації. 

Ворог вдарив по Полтаві. Є влучання в жилий будинок. Зараз на місці працюють рятувальники, екстрені служби. Інформація уточнюється

- йдеться у дописі.

В Полтавській ОВА закликали не нухтувати безпекою, перебувати в укриттях до відбою.

Нагадаємо

російські війська здійснили понад 10 ударів по Запоріжжю вночі 1 лютого. Внаслідок атаки пошкоджено приватні будинки - вибиті вікна та пошкоджені дахи.

По Україні застосовують аварійні відключення після ударів рф01.02.25, 07:49 • 105779 переглядiв

Віта Зеленецька

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