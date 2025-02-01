Количество жертв атаки рф в Полтаве возросло до 7
Киев • УНН
В результате атаки рф в Полтаве погибли 7 человек, еще 14 получили ранения, среди них 3 детей. На месте работают более 460 спасателей со 100 единицами техники.
В Полтаве количество жертв в результате удара рф возросло до 7, еще 14 человек травмированы, передает УНН со ссылкой на Полтавскую ОВА.
До 7 человек увеличилось количество погибших в Полтаве. 14 травмированных, из них 3 ребенка. Спасли 22 человека
На месте происшествия работают более 460 спасателей, силовиков и коммунальщиков. В работе почти 100 единиц техники.
Психологи подразделений ГСЧС и нацполиции оказали помощь 114 людям.
Ранее было известно о 5 погибших в результате атаки рф на Полтаву.