Количество жертв атаки рф в Полтаве возросло до 7

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5 важных изменений в Украине с 1 февраля: банковские лимиты и тарифы
1 февраля, 06:30 • 106292 просмотра

5 важных изменений в Украине с 1 февраля: банковские лимиты и тарифы

Пять непревзойденных премьер февраля: что посмотреть
31 января, 18:24 • 139244 просмотра

Пять непревзойденных премьер февраля: что посмотреть

Украина ожидает передачу очередной партии F-16 от Нидерландов
31 января, 15:47 • 131933 просмотра

Украина ожидает передачу очередной партии F-16 от Нидерландов

СБУ открыла дело из-за утечки информации с закрытой встречи Буданова с депутатами
31 января, 15:08 • 129138 просмотра

СБУ открыла дело из-за утечки информации с закрытой встречи Буданова с депутатами

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Минэнерго о ситуации в энергосистеме: прорабатываются все возможные сценарии
31 января, 12:45 • 123535 просмотра

Минэнерго о ситуации в энергосистеме: прорабатываются все возможные сценарии

Новая функция "Резерв+": как получить направление на ВВК без посещения ТЦК
31 января, 10:37 • 116698 просмотра

Новая функция "Резерв+": как получить направление на ВВК без посещения ТЦК

Украину в этом году покинут еще около 200 тыс. человек, а желающих возвращаться стало меньше - НБУ
31 января, 09:18 • 111772 просмотра

Украину в этом году покинут еще около 200 тыс. человек, а желающих возвращаться стало меньше - НБУ

В Словакии задержали украинца якобы из-за угрозы государственного переворота. В МИД отреагировали
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В Словакии задержали украинца якобы из-за угрозы государственного переворота. В МИД отреагировали

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В YASNO назвали факторы, которые могут повлиять на возвращение к графикам отключений
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В YASNO назвали факторы, которые могут повлиять на возвращение к графикам отключений

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Станет ли накопительная пенсия реальностью в Украине - эксперт ответил
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Станет ли накопительная пенсия реальностью в Украине - эксперт ответил

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Количество жертв атаки рф в Полтаве возросло до 7

Количество жертв атаки рф в Полтаве возросло до 7

Киев  •  УНН

 • 5767 просмотра

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В результате атаки рф в Полтаве погибли 7 человек, еще 14 получили ранения, среди них 3 детей. На месте работают более 460 спасателей со 100 единицами техники.

В Полтаве количество жертв в результате удара рф возросло до 7, еще 14 человек травмированы, передает УНН со ссылкой на Полтавскую ОВА.

До 7 человек увеличилось количество погибших в Полтаве. 14 травмированных, из них 3 ребенка. Спасли 22 человека 

- сообщили в ОВА.

На месте происшествия работают более 460 спасателей, силовиков и коммунальщиков. В работе почти 100 единиц техники.

Психологи подразделений ГСЧС и нацполиции оказали помощь 114 людям.

Ранее было известно о 5 погибших в результате атаки рф на Полтаву.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
poltavaПолтава

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