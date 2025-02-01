В Полтавской области объявили трехдневный траур из-за смертоносной атаки рф
Киев • УНН
После вражеской атаки на Полтаву, которая унесла жизни 7 человек и ранила 14, в области объявлен трехдневный траур. Со 2 по 4 февраля будут действовать ограничения на развлекательные мероприятия и приспустят флаги.
В Полтавской области объявлен трехдневный траур по погибшим в результате вражеской атаки по Полтаве. Соответствующее распоряжение подписал в.и.о. начальника ОВА Владимир Когут, передает УНН.
Детали
Траур объявлен со 2 по 4 февраля.
По данным ОВА, в эти дни будет приспущен флаг Украины с черной лентой на зданиях органов государственной власти, местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций.
Кроме того, установлены ограничения на проведение развлекательно-концертных мероприятий, спортивных соревнований, звучание развлекательной музыки в общественных местах и транспорте. Телеканалы и радиостанции должны внести соответствующие изменения в сетку вещания.
Добавим
В Полтаве количество жертв в результате удара рф возросло до 7, еще 14 человек травмированы.