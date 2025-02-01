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В Полтавской области объявили трехдневный траур из-за смертоносной атаки рф

В Полтавской области объявили трехдневный траур из-за смертоносной атаки рф

Киев  •  УНН

 • 1489 просмотра

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После вражеской атаки на Полтаву, которая унесла жизни 7 человек и ранила 14, в области объявлен трехдневный траур. Со 2 по 4 февраля будут действовать ограничения на развлекательные мероприятия и приспустят флаги.

В Полтавской области объявлен трехдневный траур по погибшим в результате вражеской атаки по Полтаве. Соответствующее распоряжение подписал в.и.о. начальника ОВА Владимир Когут, передает УНН.

Детали

Траур объявлен со 2 по 4 февраля.

По данным ОВА, в эти дни будет приспущен флаг Украины с черной лентой на зданиях органов государственной власти, местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций.

Кроме того, установлены ограничения на проведение развлекательно-концертных мероприятий, спортивных соревнований, звучание развлекательной музыки в общественных местах и транспорте. Телеканалы и радиостанции должны внести соответствующие изменения в сетку вещания.

Добавим

В Полтаве количество жертв в результате удара рф возросло до 7, еще 14 человек травмированы.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

ОбществоВойна
ukrainaУкраина
poltavaПолтава

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