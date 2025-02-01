Количество жертв атаки рф в Полтаве возросло до 8, среди них - ребенок

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5 важных изменений в Украине с 1 февраля: банковские лимиты и тарифы
1 февраля, 06:30 • 111641 просмотра

5 важных изменений в Украине с 1 февраля: банковские лимиты и тарифы

Пять непревзойденных премьер февраля: что посмотреть
31 января, 18:24 • 145698 просмотра

Пять непревзойденных премьер февраля: что посмотреть

Украина ожидает передачу очередной партии F-16 от Нидерландов
31 января, 15:47 • 136518 просмотра

Украина ожидает передачу очередной партии F-16 от Нидерландов

СБУ открыла дело из-за утечки информации с закрытой встречи Буданова с депутатами
31 января, 15:08 • 133272 просмотра

СБУ открыла дело из-за утечки информации с закрытой встречи Буданова с депутатами

Эксклюзив
Минэнерго о ситуации в энергосистеме: прорабатываются все возможные сценарии
31 января, 12:45 • 125792 просмотра

Минэнерго о ситуации в энергосистеме: прорабатываются все возможные сценарии

Новая функция "Резерв+": как получить направление на ВВК без посещения ТЦК
31 января, 10:37 • 117688 просмотра

Новая функция "Резерв+": как получить направление на ВВК без посещения ТЦК

Украину в этом году покинут еще около 200 тыс. человек, а желающих возвращаться стало меньше - НБУ
31 января, 09:18 • 112514 просмотра

Украину в этом году покинут еще около 200 тыс. человек, а желающих возвращаться стало меньше - НБУ

В Словакии задержали украинца якобы из-за угрозы государственного переворота. В МИД отреагировали
30 января, 18:52 • 123471 просмотра

В Словакии задержали украинца якобы из-за угрозы государственного переворота. В МИД отреагировали

Эксклюзив
В YASNO назвали факторы, которые могут повлиять на возвращение к графикам отключений
30 января, 15:12 • 133522 просмотра

В YASNO назвали факторы, которые могут повлиять на возвращение к графикам отключений

Эксклюзив
Станет ли накопительная пенсия реальностью в Украине - эксперт ответил
30 января, 14:34 • 132622 просмотра

Станет ли накопительная пенсия реальностью в Украине - эксперт ответил

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Количество жертв атаки рф в Полтаве возросло до 8, среди них - ребенок

Количество жертв атаки рф в Полтаве возросло до 8, среди них - ребенок

Киев  •  УНН

 • 4804 просмотра

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В результате атаки рф в Полтаве погибли 8 человек, среди которых один ребенок. Психологи оказали помощь 177 лицам, спасатели продолжают аварийно-спасательные работы.

В Полтаве количество погибших увеличилось до 8 человек, из них - 1 ребенок, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Психологи ГСЧС и Нацполиции помогли 177 лицам, из них 10 детей.

Спасатели продолжают аварийно-спасательные работы.

В Полтавской области объявили трехдневный траур из-за смертоносной атаки рф01.02.25, 15:49 • 18874 просмотра

Добавим

Ранее было известно, что в Полтаве количество жертв в результате удара рф возросло до 7.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
gosudarstvennaya-sluzhba-ukraini-po-chrezvichainim-situatsiyamГосударственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
poltavaПолтава

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