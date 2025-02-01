Количество жертв атаки рф в Полтаве возросло до 8, среди них - ребенок
Киев • УНН
В результате атаки рф в Полтаве погибли 8 человек, среди которых один ребенок. Психологи оказали помощь 177 лицам, спасатели продолжают аварийно-спасательные работы.
В Полтаве количество погибших увеличилось до 8 человек, из них - 1 ребенок, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Психологи ГСЧС и Нацполиции помогли 177 лицам, из них 10 детей.
Спасатели продолжают аварийно-спасательные работы.
В Полтавской области объявили трехдневный траур из-за смертоносной атаки рф01.02.25, 15:49 • 18874 просмотра
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Ранее было известно, что в Полтаве количество жертв в результате удара рф возросло до 7.