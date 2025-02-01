Наслідки ракетного удару по Полтаві: без тепла залишились житлові будинки та дитсадок

У Полтаві через ворожий удар без теплопостачання залишилися шість житлових будинків та дитячий садок, передає УНН із посиланням на Полтавську ОВА.

"Через ракетний удар по Полтаві без теплопостачання залишилися шість житлових будинків та дитячий садок. Причиною став порив на мережі у зруйнованому під’їзді багатоповерхівки", - йдеться у повідомленні.

На місці працюють комунальні служби.

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Як повідомляв УНН, до 8 людей збільшилася кількість загиблих у Полтаві, з них 1 дитина. 17 травмованих, із них 4 дитини. Врятували 22 людини.

На місці події працюють понад 480 рятувальників, силовиків та комунальників. У роботі майже понад 100 одиниць техніки. Залучені рятувальники із Черкащини і Сумщини.

Психологи ДСНС та Нацполіції допомогли 177 особам, із них 10 дітей.