Порушення санкцій має трактуватися як співучасть у війні: Зеленський про постачання рф компонентів для ракет та дронів

Без критичних компонентів не буде жодної можливості росії ламати життя інших народів. Критично важливо, щоб санкції були реально сильними, а їх порушення має трактуватися як співучасть у війні. На цьому наголосив Президент України Володимир Зеленський, коментуючи нічну масовану атаку рф, передає УНН.

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Зеленський зауважив, що зараз у Полтаві ще тривають роботи після удару минулої ночі. Станом на цей час відомо про 17 людей, які постраждали. Усім надано допомогу. Двадцять дві людини врятовані. Під завалами шукають ще людей. Станом на цей час у списку загиблих, на жаль, 8 людей. Він висловив співчуття рідним і близьким.

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"Загалом тільки в ніч на цей день було застосовано росіянами 165 ракет та дронів – різних типів. Окрім Полтавщини під ударами були Харківщина, Дніпровщина, Запоріжжя, Донеччина", - повідомив Зеленський.

Президент додав, що Одеса відновлюється після вчорашніх ударів по центру міста. Там були пошкоджені музеї, філармонія, багато історичних будівель, відомий одеський готель. Під ударом в Одесі були не тільки українці, але й навіть норвезькі дипломати, які працюють в Україні.

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Ми маємо бути завжди абсолютно чесними щодо такого російського терору: їм не вдалося б самостійно завдавати такої шкоди, так інтенсивно і буквально щоночі. Кожен російський "шахед", кожна російська ракета – це компоненти виробництва інших країн. Сто шістдесят п’ять ударних одиниць в одному нічному ударі Росії – усі ці "іскандери", "калібри" та інші засоби для убивств – це сотні й навіть тисячі компонентів з інших країн. Країни Європи, Китай і навіть Америка. Без таких критичних компонентів не буде жодної можливості Росії ламати життя інших народів. Тому критично важливо, щоб санкції були реально сильними й такими, що їх не обійдеш за будь-яких обставин. Не має залишитися жодного способу постачання в Росію критичних компонентів для оборонного виробництва. Порушення санкцій має трактуватися як співучасть у війні, і той, хто допомагає знищувати життя, повинен за це відповідати - заявив Зеленський.

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Крім того, Глава держави подякував українським рятувальникам, лікарям, усім працівникам медицини, волонтерам – усім, хто допомагає. Харківщина, Суми і всі громади області, Чернігів, Полтава й область, Черкащина, Київщина, Донеччина, громади нашого півдня: Запорізька область, Миколаївщина, Херсонщина, наша Одещина також – і всюди, де щоночі й щодня є загроза ракет і "шахедів", всюди, де потрібно рятувати життя.

"Я дякую кожному, хто завжди на чергуванні, завжди допомагає. І обовʼязково – наші мобільні вогневі групи, усі розрахунки ППО, наша бойова авіація, яка залучається до захисту неба. Дякую вам!" - резюмував Президент.