Переговори США та України щодо "мирного плану Трампа" продовжаться у суботу, ймовірно і протягом всіх вихідних – Axios
5 грудня, 15:45 • 14498 перегляди
У Києві засяяла головна ялинка країни: чим її прикрасили
5 грудня, 14:41 • 17077 перегляди
Святий Миколай уже прибув в Україну - прикордонники
5 грудня, 11:17 • 35534 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?
5 грудня, 08:37 • 28526 перегляди
МВФ назвав додаткові умови для нової програми з Україною на додачу до Бюджету-2026
Ексклюзив
5 грудня, 07:29 • 31682 перегляди
Інфаркт, згущення крові та діабет: чому енергетики небезпечні для підлітків
4 грудня, 20:25 • 43272 перегляди
Сили оборони уразили одне з найбільших хімічних підприємств рф - Генштаб
4 грудня, 19:56 • 49416 перегляди
Українська делегація сьогодні продовжить перемовини у США, завдання – отримати повну інформацію про те, що прозвучало в росії - Зеленський
4 грудня, 16:56 • 42017 перегляди
Чотири невідомих дрона рухалися по траєкторії польоту літака із Зеленським, коли він прямував до Ірландії - ЗМІ
Ексклюзив
4 грудня, 15:01 • 74933 перегляди
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити "конвеєр трагедій"
кадиров обіцяє "жорстку відповідь" Україні після атаки дрона на грозний

Київ • УНН

 • 88 перегляди

чечнський правитель рамзан кадиров заявив, що Україна "відчує на собі жорстку відповідь" за удар по грозному, який він назвав "безглуздим". Атака дрона пошкодила хмарочос "Грозний-Сіті", де розташовані урядові установи.

кадиров обіцяє "жорстку відповідь" Україні після атаки дрона на грозний

Починаючи з суботи і протягом тижня українці "відчують на собі жорстку відповідь" за удар по російському місту грозний. Про це у Telegram заявив правитель чечні рамзан кадиров, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, удар по висотках у центрі грозного "абсолютно не має жодного тактичного сенсу та жодної логіки".

Це така сутність українських фашистів – бити по слабких та незахищених. Але цим укронатівці ще більше налаштували проти себе громадянське населення. Чеченський народ жодними ударами та вибухами не злякати. Відморожені фашисти цього не врахували. Будівлю ми відремонтуємо. Найголовніше – немає жертв

- сказав кадиров.

Він додав, що "ми, на відміну від них, не завдаватимемо боягузливих ударів по мирних об'єктах", натомість спрямують атаки на військові об'єкти.

Додатково

За даними російських опозиціних ЗМІ, стан здоров’я кадирова різко погіршився, він зараз на крапельницях і рідко з’являється на публіці. Нібито саме через це навіть перенесено щорічну пряму лінію із жителями, однак на що саме занедужав диктатор чечні – невідомо.

Нагадаємо

У чеченській столиці дрон атакував хмарочос "грозний-Сіті", спричинивши потужний вибух та руйнування фасаду кількох верхніх поверхів. У постраждалій будівлі розташовані Радбез чечні, Міністерство туризму, Рахункова палата та інші державні установи.

"Церемонитися не будемо, чекаємо наказу": Кадиров підтримав заяву путіна про можливу війну з Європою04.12.25, 05:50 • 27121 перегляд

Вадим Хлюдзинський

