кадиров обіцяє "жорстку відповідь" Україні після атаки дрона на грозний

Починаючи з суботи і протягом тижня українці "відчують на собі жорстку відповідь" за удар по російському місту грозний. Про це у Telegram заявив правитель чечні рамзан кадиров, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, удар по висотках у центрі грозного "абсолютно не має жодного тактичного сенсу та жодної логіки".

Це така сутність українських фашистів – бити по слабких та незахищених. Але цим укронатівці ще більше налаштували проти себе громадянське населення. Чеченський народ жодними ударами та вибухами не злякати. Відморожені фашисти цього не врахували. Будівлю ми відремонтуємо. Найголовніше – немає жертв - сказав кадиров.

Він додав, що "ми, на відміну від них, не завдаватимемо боягузливих ударів по мирних об'єктах", натомість спрямують атаки на військові об'єкти.

Додатково

За даними російських опозиціних ЗМІ, стан здоров’я кадирова різко погіршився, він зараз на крапельницях і рідко з’являється на публіці. Нібито саме через це навіть перенесено щорічну пряму лінію із жителями, однак на що саме занедужав диктатор чечні – невідомо.

Нагадаємо

У чеченській столиці дрон атакував хмарочос "грозний-Сіті", спричинивши потужний вибух та руйнування фасаду кількох верхніх поверхів. У постраждалій будівлі розташовані Радбез чечні, Міністерство туризму, Рахункова палата та інші державні установи.

