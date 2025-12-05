Дрон атакував хмарочос "грозний-Сіті" у чечні, зруйновано фасад верхніх поверхів

В одній із веж комплексу "грозний-Сіті" у чеченській столиці пролунав потужний вибух, який зруйнував фасад кількох верхніх поверхів. На оприлюднених кадрах видно серйозні пошкодження будівлі. Про інцидент повідомляє опозиційний чеченський проєкт NIYSO, пише УНН.

Деталі

За попередньою інформацією, причиною вибуху могло стати влучання безпілотника. Раніше у грозному та сусідніх регіонах запровадили режим загрози атаки дронів. В аеропортах грозного, Магаса та Владикавказу було активовано план "Ковьор", який передбачає тимчасове обмеження роботи повітряного простору для захисту від БПЛА.

У постраждалому хмарочосі, згідно з даними картографічних сервісів, знаходиться Радбез чечні, Міністерство республіки з туризму, Рахункова палата, виборчком регіону, регіональний Департамент зв'язків з релігійними та громадськими організаціями, регіональне управління Мін'юсту та тощо.

Нагадаємо

В ніч на 2 грудня дрони ЗСУ атакували будівлю управління фсб рф в ачхой-мартановському районі чечні, внаслідок чого будівля повністю згоріла. міноборони рф заявило про збиття чотирьох безпілотників над чечнею.