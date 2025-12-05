Дрон атакував хмарочос "грозний-Сіті" у чечні, зруйновано фасад верхніх поверхів

$42.180.02
Ексклюзив
07:29 • 1244 перегляди
Інфаркт, згущення крові та діабет: чому енергетики небезпечні для підлітків
4 грудня, 20:25 • 15310 перегляди
Сили оборони уразили одне з найбільших хімічних підприємств рф - Генштаб
4 грудня, 19:56 • 27089 перегляди
Українська делегація сьогодні продовжить перемовини у США, завдання – отримати повну інформацію про те, що прозвучало в росії - Зеленський Video
4 грудня, 16:56 • 24170 перегляди
Чотири невідомих дрона рухалися по траєкторії польоту літака із Зеленським, коли він прямував до Ірландії - ЗМІ
Ексклюзив
4 грудня, 15:01 • 41192 перегляди
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”
4 грудня, 12:31 • 29631 перегляди
Лоукост-авіакомпанії планують повернення в Україну: FT дізналася, коли
Ексклюзив
4 грудня, 12:12 • 44809 перегляди
Догляд за шкірою взимку: поради дерматологині, які збережуть обличчя від сухості та подразнень
4 грудня, 12:01 • 23583 перегляди
ЗСУ стримують росіян у Покровську та Мирнограді, не даючи їм просунутися - Сирський
Ексклюзив
4 грудня, 11:24 • 22744 перегляди
Популярний лікарський засіб від німецького виробника Heel повертається в українські аптеки
4 грудня, 09:37 • 22918 перегляди
Переговори щодо мирного плану США ведуться паралельно щодо чотирьох окремих елементів - NYT
Популярнi новини
У соцмережах поширюють фейки про "небезпечну українську їжу" в Польщі - ЦПДPhoto4 грудня, 23:00 • 10356 перегляди
Україна на межі демографічного колапсу: населення скоротиться до 25 мільйонів до 2051 року - Reuters5 грудня, 01:33 • 5378 перегляди
"Надія є": Венс анонсував хороші новини щодо війни в Україні в найближчі кілька тижнів02:35 • 11074 перегляди
ISW: путін змінив риторику щодо війни, але не відмовився від своїх початкових цілей03:32 • 15568 перегляди
Трамп: Війна в Україні закінчиться, ми встановлюємо мир по всьому світу04:03 • 11625 перегляди
Публікації
Звільнення Магамедрасулова з-під варти не означає виправдання: у чому звинувачують детектива НАБУ та що може бути далі06:30 • 4290 перегляди
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”
Ексклюзив
4 грудня, 15:01 • 41192 перегляди
"Чорна п’ятниця" для Пишного та ICU: політолог про те, як відставка Єрмака зруйнувала їхній імунітет4 грудня, 12:21 • 34773 перегляди
Догляд за шкірою взимку: поради дерматологині, які збережуть обличчя від сухості та подразнень
Ексклюзив
4 грудня, 12:12 • 44809 перегляди
Справа щодо систем озброєння Ми-8МТ: два вертольоти повернули в армію небоєздатнимиPhoto4 грудня, 06:30 • 51565 перегляди
УНН Lite
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому06:50 • 1312 перегляди
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo4 грудня, 14:10 • 16131 перегляди
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році4 грудня, 08:53 • 29962 перегляди
"Для миру": Гегсет заявив, що влаштував би з Трампом, Зеленським і путіним вечерю з "російською заправкою" у меню3 грудня, 09:06 • 30824 перегляди
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 75426 перегляди
Дрон атакував хмарочос "грозний-Сіті" у чечні, зруйновано фасад верхніх поверхів

Київ • УНН

 • 72 перегляди

У чеченській столиці дрон атакував хмарочос "грозний-Сіті", спричинивши потужний вибух та руйнування фасаду кількох верхніх поверхів. У постраждалій будівлі розташовані Радбез чечні, Міністерство туризму, Рахункова палата та інші державні установи.

Дрон атакував хмарочос "грозний-Сіті" у чечні, зруйновано фасад верхніх поверхів

В одній із веж комплексу "грозний-Сіті" у чеченській столиці пролунав потужний вибух, який зруйнував фасад кількох верхніх поверхів. На оприлюднених кадрах видно серйозні пошкодження будівлі. Про інцидент повідомляє опозиційний чеченський проєкт NIYSO, пише УНН.

Деталі

За попередньою інформацією, причиною вибуху могло стати влучання безпілотника. Раніше у грозному та сусідніх регіонах запровадили режим загрози атаки дронів. В аеропортах грозного, Магаса та Владикавказу було активовано план "Ковьор", який передбачає тимчасове обмеження роботи повітряного простору для захисту від БПЛА.

У постраждалому хмарочосі, згідно з даними картографічних сервісів, знаходиться Радбез чечні, Міністерство республіки з туризму, Рахункова палата, виборчком регіону, регіональний Департамент зв'язків з релігійними та громадськими організаціями, регіональне управління Мін'юсту та тощо.

Нагадаємо

В ніч на 2 грудня дрони ЗСУ атакували будівлю управління фсб рф в ачхой-мартановському районі чечні, внаслідок чого будівля повністю згоріла. міноборони рф заявило про збиття чотирьох безпілотників над чечнею.

Ольга Розгон

