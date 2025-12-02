Будівля управління фсб рф у чечні повністю згоріла після атаки дронів ЗСУ: постраждала будівля мвс

У ніч на 2 грудня дрони ЗСУ атакували будівлю управління фсб рф в ачхой-мартановському районі чечні. Про це повідомляє УНН з посиланням на російські "змі".

Деталі

В результаті удару будівля повністю згоріла. В мережі з’явились відповідні відеокадри.

Водночас з’явилась інформація про удар по будівлі поліції в тому ж населеному пункті. Але інших даних наразі невідомо.

російська влада офіційно ситуацію не коментує. Водночас міноборони рф заявило, що над чечнею нібито збили чотири безпілотники.

Нагадаємо

У ніч на 2 грудня дрони атакували нафтобазу "орелнафтопродукт" в орловській області росії, спричинивши загоряння об'єктів паливно-енергетичного комплексу в лівенському районі.