Дрони атакували нафтобазу в орловській області рф: загорілися об'єкти паливно-енергетичного комплексу

У ніч на 2 грудня дрони атакували нафтобазу в орловській області росії. В результаті сталося загоряння на об'єктах паливно-енергетичного комплексу в ливенському районі, повідомляє УНН з посиланням на російські "ЗМІ".

Деталі

За словами губернатора регіону андрія кличкова, постраждалих немає, на місці події працюють співробітники МНС, проводяться необхідні заходи щодо ліквідації наслідків атаки.

Водночас повідомляється, що дрони атакували базу "орелнафтопродукт". Вона вже була атакована раніше, а саме - на початку поточного року. Дана компанія займається зберіганням і оптовою та роздрібною реалізацією нафтопродуктів у регіоні.

Нагадаємо

У ніч на 2 грудня росіяни атакували цивільну та енергетичну інфраструктуру на півдні Одеської області. Це призвело до перебоїв з електрикою, загиблих та постраждалих немає.