рф знову атакувала південь Одещини: є перебої зі світлом

ukenru
06:00 • 2854 перегляди
Україна готується до масштабних змін: МВФ вимагає посилення податкової політики
1 грудня, 17:14 • 17788 перегляди
Справа Тимура Міндіча: суд обрав запобіжний захід фігуранту
1 грудня, 15:35 • 32352 перегляди
Переговори Україна-США у Маямі: чого очікувати далі
1 грудня, 14:52 • 25386 перегляди
Уряд схвалив низку рішень щодо енергоефективності громад: що передбачається
1 грудня, 13:38 • 26017 перегляди
В двох областях рф сталися вибухи на залізниці: знищено склади з ПММ, пошкоджено залізничне полотноPhotoVideo
1 грудня, 12:41 • 26546 перегляди
Банки вилучили понад 1,2 млн монет номіналом 10 копійок - НБУ
1 грудня, 09:32 • 23230 перегляди
Переговори України і США були конструктивні, але є "непрості речі, щодо яких ще треба попрацювати": Зеленський визначив наступні кроки
1 грудня, 09:14 • 23792 перегляди
Лідери ЄС готуються розглянути юридичну пропозицію щодо фінансування України для рішення до саміту на тлі опору Бельгії - Politico
1 грудня, 07:43 • 47521 перегляди
Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
1 грудня, 07:28 • 20745 перегляди
Повоєнні кордони домінували в переговорах між США та Україною, Зеленський хотів обговорити питання територій з Трампом - Axios
Популярнi новини
Вівторок стане вирішальним випробуванням для адміністрації Трампа щодо припинення війни в Україні - ABC News1 грудня, 23:05 • 10016 перегляди
"Жодних домовленостей з москалями": Навроцький емоційно висловився про "мирні переговори" з рф2 грудня, 00:09 • 11619 перегляди
РНБО: росія готує тиск на фронті та гучні заяви для західної аудиторії02:19 • 10506 перегляди
Через дрони "кіллзона" на фронті збільшується - Сирський02:53 • 8950 перегляди
ISW: кремль висуває умови для приховування відмови росії від мирної пропозиції США та України04:03 • 9238 перегляди
Публікації
Україна готується до масштабних змін: МВФ вимагає посилення податкової політики
06:00 • 2864 перегляди
Насіння кунжуту: користь для здоров'я і як правильно вживатиPhoto1 грудня, 16:00 • 22574 перегляди
Замість одужання небезпечні інфекції: пацієнти Odrex стикаються з тяжкими післяопераційними ускладненнямиPhoto1 грудня, 12:30 • 29576 перегляди
МОЗ зобов’язане відреагувати на публічні скарги пацієнтів і проводити позапланові перевірки клінік, де є загроза життю та здоров’ю - юристи1 грудня, 09:30 • 38095 перегляди
Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
1 грудня, 07:43 • 47523 перегляди
УНН Lite
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 25792 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo1 грудня, 08:53 • 28663 перегляди
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 85473 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 61358 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 77652 перегляди
рф знову атакувала південь Одещини: є перебої зі світлом

Київ • УНН

 • 154 перегляди

Вночі ворог атакував південь Одещини БпЛА типу "Shahed", пошкодивши енергетичний об'єкт, адміністративну будівлю та приватні домогосподарства. Атака призвела до перебоїв з електрикою, загиблих та постраждалих немає.

рф знову атакувала південь Одещини: є перебої зі світлом

росія вкотре атакувала цивільну та енергетичну інфраструктуру на півдні Одеської області, є перебої з електропостачанням, повідомили у вівторок голова Одеської ОВА Олег Кіпер і у ДСНС України, показавши наслідки, пише УНН.

Деталі

"Уночі ворог завдав чергового масованого удару по півдню Одещини із застосуванням БпЛА типу "Shahed". Ціллю знову були об’єкти цивільної та енергетичної інфраструктури", - написав Кіпер у соцмережах.

Він вказав, що попри активну роботу ППО є пошкодження: "постраждав енергетичний об’єкт, адміністративна будівля, а також окремі домогосподарства приватного сектору".

"Внаслідок влучань виникла пожежа на обʼєкті енергетичної інфраструктури, яку вогнеборці спільно з добровольцями оперативно ліквідували", - зазначили у ДСНС.

"Атака призвела до перебоїв з електрикою. Критична інфраструктура тимчасово працює на генераторах", - вказав Кіпер.

Інформація про загиблих та постраждалих не надходила, зазначив голова ОВА.

Знеструмлення в щонайменше 5 областях через атаки рф та негоду, графіки цілодобово - Міненерго01.12.25, 10:32 • 3112 переглядiв

Юлія Шрамко

