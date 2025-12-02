рф знову атакувала південь Одещини: є перебої зі світлом

росія вкотре атакувала цивільну та енергетичну інфраструктуру на півдні Одеської області, є перебої з електропостачанням, повідомили у вівторок голова Одеської ОВА Олег Кіпер і у ДСНС України, показавши наслідки, пише УНН.

Деталі

"Уночі ворог завдав чергового масованого удару по півдню Одещини із застосуванням БпЛА типу "Shahed". Ціллю знову були об’єкти цивільної та енергетичної інфраструктури", - написав Кіпер у соцмережах.

Він вказав, що попри активну роботу ППО є пошкодження: "постраждав енергетичний об’єкт, адміністративна будівля, а також окремі домогосподарства приватного сектору".

"Внаслідок влучань виникла пожежа на обʼєкті енергетичної інфраструктури, яку вогнеборці спільно з добровольцями оперативно ліквідували", - зазначили у ДСНС.

"Атака призвела до перебоїв з електрикою. Критична інфраструктура тимчасово працює на генераторах", - вказав Кіпер.

Інформація про загиблих та постраждалих не надходила, зазначив голова ОВА.

