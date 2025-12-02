рф знову атакувала південь Одещини: є перебої зі світлом
Київ • УНН
Вночі ворог атакував південь Одещини БпЛА типу "Shahed", пошкодивши енергетичний об'єкт, адміністративну будівлю та приватні домогосподарства. Атака призвела до перебоїв з електрикою, загиблих та постраждалих немає.
росія вкотре атакувала цивільну та енергетичну інфраструктуру на півдні Одеської області, є перебої з електропостачанням, повідомили у вівторок голова Одеської ОВА Олег Кіпер і у ДСНС України, показавши наслідки, пише УНН.
Деталі
"Уночі ворог завдав чергового масованого удару по півдню Одещини із застосуванням БпЛА типу "Shahed". Ціллю знову були об’єкти цивільної та енергетичної інфраструктури", - написав Кіпер у соцмережах.
Він вказав, що попри активну роботу ППО є пошкодження: "постраждав енергетичний об’єкт, адміністративна будівля, а також окремі домогосподарства приватного сектору".
"Внаслідок влучань виникла пожежа на обʼєкті енергетичної інфраструктури, яку вогнеборці спільно з добровольцями оперативно ліквідували", - зазначили у ДСНС.
"Атака призвела до перебоїв з електрикою. Критична інфраструктура тимчасово працює на генераторах", - вказав Кіпер.
Інформація про загиблих та постраждалих не надходила, зазначив голова ОВА.
Знеструмлення в щонайменше 5 областях через атаки рф та негоду, графіки цілодобово - Міненерго01.12.25, 10:32 • 3112 переглядiв