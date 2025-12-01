Знеструмлення в щонайменше 5 областях через атаки рф та негоду, графіки цілодобово - Міненерго
Київ • УНН
Після атак рф на енергетику України знеструмлення зафіксовані щонайменше у чотирьох областях, а через негоду – в одній. Сьогодні у всіх регіонах діють графіки погодинних відключень та обмеження потужності для промислових споживачів.
Після атак рф на енергетику в Україні на ранок сталися знеструмлення у щонайменше чотирьох областях, через негоду перебої зі світлом в одній області, графіки відключень сьогодні в усіх регіонах до кінця доби, повідомили у Міненерго у понеділок, пише УНН.
Після ворожих атак по енергетичній інфраструктурі на ранок зафіксовані відключення електроенергії у кількох областях, зокрема на Харківщині, Дніпропетровщині та Херсонщині. Також через вихід з ладу обладнання, раніше пошкодженого російськими безпілотниками, без світла залишаються абоненти на Одещині
Аварійно-відновлювальні роботи, як зазначається, тривають, енергетики працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити електропостачання.
"Сьогодні у всіх регіонах України з 00:00 до 23:59 застосовуються графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу", - ідеться у повідомленні.
Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу.
Графіки відключень світла в кожному регіоні України можна подивитись на сайті УНН.
"Закликаємо споживачів раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему", - наголосили в Міненерго.
Негода
Внаслідок несприятливих погодних умов є знеструмлення у 5 населених пунктах на Полтавщині. Заживлення усіх знеструмлених споживачів очікується до кінця доби.
