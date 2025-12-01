Знеструмлення в щонайменше 5 областях через атаки рф та негоду, графіки цілодобово - Міненерго

Після атак рф на енергетику в Україні на ранок сталися знеструмлення у щонайменше чотирьох областях, через негоду перебої зі світлом в одній області, графіки відключень сьогодні в усіх регіонах до кінця доби, повідомили у Міненерго у понеділок, пише УНН.

Після ворожих атак по енергетичній інфраструктурі на ранок зафіксовані відключення електроенергії у кількох областях, зокрема на Харківщині, Дніпропетровщині та Херсонщині. Також через вихід з ладу обладнання, раніше пошкодженого російськими безпілотниками, без світла залишаються абоненти на Одещині