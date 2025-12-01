$42.270.07
Ексклюзив
07:43
Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
07:28
Повоєнні кордони домінували в переговорах між США та Україною, Зеленський хотів обговорити питання територій з Трампом - Axios
06:00
“УЗ-3000”, бронювання працівників, оновлені правила фінансового моніторингу: чого очікувати українцям з грудня
30 листопада, 18:02
Делегації США та України обговорюють графік виборів та обмін територіями - WSJ
30 листопада, 15:17
Українська делегація прибула на місце переговорів у МаяміVideo
30 листопада, 11:44
Оксана Маркарова стала радницею президента з питань відбудови та інвестицій
30 листопада, 10:20
Україна вводить синхронні із США санкції проти російської енергетики під ударом "лукойл" та "роснєфть" – Зеленський
30 листопада, 07:27
ППО України перехопила більшість БпЛА під час нічної атаки: знищено та подавлено 104 ворожі дрониPhoto
29 листопада, 18:27
Чекаю від делегації в США результатів, у них є необхідні директиви - ЗеленськийVideo
29 листопада, 17:13
30 листопада в Україні діятимуть відключення і обмеження електроенергії: опубліковані графіки
Знеструмлення в щонайменше 5 областях через атаки рф та негоду, графіки цілодобово - Міненерго

Київ • УНН

 • 822 перегляди

Після атак рф на енергетику України знеструмлення зафіксовані щонайменше у чотирьох областях, а через негоду – в одній. Сьогодні у всіх регіонах діють графіки погодинних відключень та обмеження потужності для промислових споживачів.

Знеструмлення в щонайменше 5 областях через атаки рф та негоду, графіки цілодобово - Міненерго

Після атак рф на енергетику в Україні на ранок сталися знеструмлення у щонайменше чотирьох областях, через негоду перебої зі світлом в одній області, графіки відключень сьогодні в усіх регіонах до кінця доби, повідомили у Міненерго у понеділок, пише УНН.

Після ворожих атак по енергетичній інфраструктурі на ранок зафіксовані відключення електроенергії у кількох областях, зокрема на Харківщині, Дніпропетровщині та Херсонщині. Також через вихід з ладу обладнання, раніше пошкодженого російськими безпілотниками, без світла залишаються абоненти на Одещині

- повідомили у Міненерго.

Аварійно-відновлювальні роботи, як зазначається, тривають, енергетики працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити електропостачання.

"Сьогодні у всіх регіонах України з 00:00 до 23:59 застосовуються графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу", - ідеться у повідомленні.

Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу. 

Графіки відключень світла в кожному регіоні України можна подивитись на сайті УНН.

"Закликаємо споживачів раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему", - наголосили в Міненерго.

Негода

Внаслідок несприятливих погодних умов є знеструмлення у 5 населених пунктах на Полтавщині. Заживлення усіх знеструмлених споживачів очікується до кінця доби.

Удар рф 29 листопада по Києву: енергетики повернули світло вже 420 000 родин29.11.25, 19:47 • 8390 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоЕкономіка
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Харківська область
Полтавська область
Одеська область
Дніпропетровська область
Міністерство енергетики України
Херсонська область
Україна