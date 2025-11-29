Удар рф 29 листопада по Києву: енергетики повернули світло вже 420 000 родин
Київ • УНН
У Києві 420 тисяч родин вже мають світло після масованої російської атаки 29 листопада, проте частина Голосіївського району залишається без електрики. Рятувальники завершили роботи з ліквідації наслідків ударів, внаслідок яких постраждало 37 осіб та двоє загинули.
У Києві вже 420 тисяч родин знову зі світлом після масованої російської атаки 29 листопада. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДТЕК.
Деталі
Разом з тим, без електрики перебуває частина жителів Голосіївського району.
Робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути живлення в усі домівки. Світло тримається
Нагадаємо
Рятувальники ДСНС завершили роботи з розбору конструкцій та ліквідації наслідків російських ударів 29 листопада у Києві. Внаслідок ворожої атаки постраждало 37 людей, двоє загинуло.
Також УНН повідомляв, що через російські удари жителі п’яти районів Києва тимчасово залишилися без теплопостачання. Водночас тиск у водопровідних мережах в усіх районах міста повернули до встановлених нормативами показників, а енергетикам вдалося повернути світло понад 360 тисяч родинам.