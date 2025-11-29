$42.190.00
Удар рф 29 ноября по Киеву: энергетики вернули свет уже 420 000 семей

Киев • УНН

 • 580 просмотра

В Киеве 420 тысяч семей уже имеют свет после массированной российской атаки 29 ноября, однако часть Голосеевского района остается без электричества. Спасатели завершили работы по ликвидации последствий ударов, в результате которых пострадали 37 человек и двое погибли.

Удар рф 29 ноября по Киеву: энергетики вернули свет уже 420 000 семей

В Киеве уже 420 тысяч семей снова со светом после массированной российской атаки 29 ноября. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ДТЭК.

Подробности

Вместе с тем, без электричества находится часть жителей Голосеевского района.

Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть питание во все дома. Свет держится

- заявили в ДТЭК.

Напомним

Спасатели ГСЧС завершили работы по разбору конструкций и ликвидации последствий российских ударов 29 ноября в Киеве. В результате вражеской атаки пострадали 37 человек, двое погибли.

Также УНН сообщал, что из-за российских ударов жители пяти районов Киева временно остались без теплоснабжения. В то же время давление в водопроводных сетях во всех районах города вернули к установленным нормативами показателям, а энергетикам удалось вернуть свет более 360 тысячам семей.

Евгений Устименко

