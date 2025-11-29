Частина споживачів Києва залишилися без тепла через обстріл рф - КМДА
Київ • УНН
Жителі Оболонського, Шевченківського, Подільського, Соломʼянського та Святошинського районів Києва тимчасово залишилися без теплопостачання через нічний обстріл у Києві. Про це повідомили в КМДА, передає УНН.
Деталі
Частина споживачів міста тимчасово залишаються без теплопостачання через нічний обстріл у Києві. Наразі постачання тепла не здійснюється для частини споживачів в Оболонському, Шевченківському, Подільському, Соломʼянському та Святошинському районах
Комунальні служби міста зараз працюють на місцях: усувають наслідки атаки й повернуть тепло в будинки одразу після ліквідації.
Також в КМДА повідомили, що енергопостачання водопровідних об'єктів "Київводоканалу" стабілізовано, тиск у водопровідних мережах в усіх районах міста повернули до встановлених нормативами показників.
Наразі водопостачання столиці здійснюється у повному обсязі, водопровідні насосні станції "Київводоканалу" працюють в штатному режимі
Водночас в ДТЕК зазначили, що енергетикам вдалося повернути світло понад 360 тисяч родинам після масованої атаки. Там додали, що енергетики ДТЕК працюють в посиленому режимі.
Нагадаємо
Внаслідок ворожої атаки на Київ у ніч на 29 листопада постраждало 37 людей, двоє загинуло.