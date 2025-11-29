Частина споживачів Києва залишилися без тепла через обстріл рф - КМДА

$42.190.00
12:33 • 1172 перегляди
Зеленський: час змінювати базові документи щодо оборони України, включаючи план оборони, дав завдання Шмигалю
12:07 • 1614 перегляди
Запаси води в Європі виснажуються через кліматичні зміни - Guardian
11:00 • 4830 перегляди
"Розраховуємо, що результати зустрічей у Женеві будуть зараз доопрацьовані": Зеленський назвав завдання делегації на чолі з Умєровим у США
10:28 • 9184 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Афіпського НПЗ, авіаремонтного заводу та інших об’єктів окупантів
08:59 • 11036 перегляди
Над Україною знешкодили 558 з 596 запущених рф дронів та 19 з 36 ракет, включно з "Кинджалом"
07:54 • 13925 перегляди
рф атакувала енергетику у Києві та 5 областях: понад пів мільйона споживачів без світла
29 листопада, 02:21 • 24369 перегляди
"Я не хочу створювати проблем для Зеленського, тому вирушаю на фронт" - Єрмак після звільнення та обшуківPhoto
28 листопада, 20:59 • 34836 перегляди
Зустріч з посланцем Трампа та американською делегацією замість Єрмака проведе Рустем Умеров – FT
28 листопада, 15:39 • 35279 перегляди
Найближчим часом з американською стороною зустрінуться представники українського МЗС, РНБО та розвідки - Зеленський
28 листопада, 15:22 • 38308 перегляди
Голова ОП Єрмак йде у відставку - Зеленський
Популярнi новини
Молодь дедалі частіше відмовляється від генеративного ШІ через етичні та екологічні побоювання29 листопада, 03:39 • 9246 перегляди
В Україні масштабна тривога через зліт МіГ-31К29 листопада, 05:03 • 11241 перегляди
Західна частина Києва залишилася без світла під час комбінованої атаки - Кличко29 листопада, 05:30 • 17433 перегляди
Зафіксовано наслідки атаки у п’яти районах Київщини: Фастів знеструмлено, є поранені29 листопада, 06:37 • 7354 перегляди
Буданов прямує на переговори до США - The Economist07:59 • 10463 перегляди
Публікації
“Репараційний” кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Ексклюзив
28 листопада, 13:56 • 55474 перегляди
10 поширених помилок, які роблять новачки на новій роботі28 листопада, 12:04 • 42979 перегляди
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерієюPhoto28 листопада, 11:00 • 51050 перегляди
Понад 2 млн гривень на житло для ВПО з окупованих територій: хто саме з переселенців може оформити ваучер28 листопада, 10:45 • 49292 перегляди
Наскільки безпечно спати з котом чи собакою в одному ліжку: ветеринар розповіла про ризики
Ексклюзив
28 листопада, 08:06 • 54881 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 31563 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 49511 перегляди
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 69237 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 101143 перегляди
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 115735 перегляди
Частина споживачів Києва залишилися без тепла через обстріл рф - КМДА

Київ • УНН

 • 26 перегляди

Через нічний обстріл у Києві частина споживачів Оболонського, Шевченківського, Подільського, Соломʼянського та Святошинського районів тимчасово залишилися без теплопостачання. Комунальні служби працюють над усуненням наслідків атаки.

Частина споживачів Києва залишилися без тепла через обстріл рф - КМДА

Жителі Оболонського, Шевченківського, Подільського, Соломʼянського та Святошинського районів Києва тимчасово залишилися без теплопостачання через нічний обстріл у Києві. Про це повідомили в КМДА, передає УНН.

Деталі

Частина споживачів міста тимчасово залишаються без теплопостачання через нічний обстріл у Києві. Наразі постачання тепла не здійснюється для частини споживачів в Оболонському, Шевченківському, Подільському, Соломʼянському та Святошинському районах

- йдеться в повідомленні.

Комунальні служби міста зараз працюють на місцях: усувають наслідки атаки й повернуть тепло в будинки одразу після ліквідації.

Також в КМДА повідомили, що енергопостачання водопровідних об'єктів "Київводоканалу" стабілізовано, тиск у водопровідних мережах в усіх районах міста повернули до встановлених нормативами показників.

Наразі водопостачання столиці здійснюється у повному обсязі, водопровідні насосні станції "Київводоканалу" працюють в штатному режимі

- додали в КМДА.

Водночас в ДТЕК зазначили, що енергетикам вдалося повернути світло понад 360 тисяч родинам після масованої атаки. Там додали, що енергетики ДТЕК працюють в посиленому режимі.

Нагадаємо

Внаслідок ворожої атаки на Київ у ніч на 29 листопада постраждало 37 людей, двоє загинуло.

Павло Башинський

Війна в УкраїніКиївПодії
Опалення
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Київська міська державна адміністрація
ДТЕК
Київ