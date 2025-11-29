$42.190.00
Зеленский: пора менять базовые документы по обороне Украины, включая план обороны, дал задание Шмыгалю
12:07 • 1534 просмотра
Запасы воды в Европе истощаются из-за климатических изменений - Guardian
11:00 • 4732 просмотра
"Рассчитываем, что результаты встреч в Женеве будут сейчас доработаны": Зеленский назвал задачи делегации во главе с Умеровым в США
10:28 • 9004 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Афипского НПЗ, авиаремонтного завода и других объектов оккупантов
08:59 • 10949 просмотра
Над Украиной обезврежено 558 из 596 запущенных рф дронов и 19 из 36 ракет, включая "Кинжал"
07:54 • 13855 просмотра
рф атаковала энергетику в Киеве и 5 областях: более полумиллиона потребителей без света
29 ноября, 02:21 • 24314 просмотра
"Я не хочу создавать проблем для Зеленского, поэтому отправляюсь на фронт" - Ермак после увольнения и обысковPhoto
28 ноября, 20:59 • 34824 просмотра
Встречу с посланником Трампа и американской делегацией вместо Ермака проведет Рустем Умеров – FT
28 ноября, 15:39 • 35267 просмотра
В ближайшее время с американской стороной встретятся представители украинского МИД, СНБО и разведки - Зеленский
28 ноября, 15:22 • 38300 просмотра
Глава ОП Ермак уходит в отставку - Зеленский
Часть потребителей Киева остались без тепла из-за обстрела рф - КГГА

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Из-за ночного обстрела в Киеве часть потребителей Оболонского, Шевченковского, Подольского, Соломенского и Святошинского районов временно остались без теплоснабжения. Коммунальные службы работают над устранением последствий атаки.

Часть потребителей Киева остались без тепла из-за обстрела рф - КГГА

Жители Оболонского, Шевченковского, Подольского, Соломенского и Святошинского районов Киева временно остались без теплоснабжения из-за ночного обстрела в Киеве. Об этом сообщили в КГГА, передает УНН.

Подробности

Часть потребителей города временно остаются без теплоснабжения из-за ночного обстрела в Киеве. Сейчас поставка тепла не осуществляется для части потребителей в Оболонском, Шевченковском, Подольском, Соломенском и Святошинском районах

- говорится в сообщении.

Коммунальные службы города сейчас работают на местах: устраняют последствия атаки и вернут тепло в дома сразу после ликвидации.

Также в КГГА сообщили, что энергоснабжение водопроводных объектов "Киевводоканала" стабилизировано, давление в водопроводных сетях во всех районах города вернули к установленным нормативами показателям.

Сейчас водоснабжение столицы осуществляется в полном объеме, водопроводные насосные станции "Киевводоканала" работают в штатном режиме

- добавили в КГГА.

В то же время в ДТЭК отметили, что энергетикам удалось вернуть свет более 360 тысячам семей после массированной атаки. Там добавили, что энергетики ДТЭК работают в усиленном режиме.

Напомним

В результате вражеской атаки на Киев в ночь на 29 ноября пострадали 37 человек, двое погибли.

Павел Башинский

