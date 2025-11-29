Часть потребителей Киева остались без тепла из-за обстрела рф - КГГА

Жители Оболонского, Шевченковского, Подольского, Соломенского и Святошинского районов Киева временно остались без теплоснабжения из-за ночного обстрела в Киеве. Об этом сообщили в КГГА, передает УНН.

Подробности

Часть потребителей города временно остаются без теплоснабжения из-за ночного обстрела в Киеве. Сейчас поставка тепла не осуществляется для части потребителей в Оболонском, Шевченковском, Подольском, Соломенском и Святошинском районах - говорится в сообщении.

Коммунальные службы города сейчас работают на местах: устраняют последствия атаки и вернут тепло в дома сразу после ликвидации.

Также в КГГА сообщили, что энергоснабжение водопроводных объектов "Киевводоканала" стабилизировано, давление в водопроводных сетях во всех районах города вернули к установленным нормативами показателям.

Сейчас водоснабжение столицы осуществляется в полном объеме, водопроводные насосные станции "Киевводоканала" работают в штатном режиме - добавили в КГГА.

В то же время в ДТЭК отметили, что энергетикам удалось вернуть свет более 360 тысячам семей после массированной атаки. Там добавили, что энергетики ДТЭК работают в усиленном режиме.

Напомним

В результате вражеской атаки на Киев в ночь на 29 ноября пострадали 37 человек, двое погибли.