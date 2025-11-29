Рятувальники у Києві завершили роботи з ліквідації наслідків російських ударів 29 листопада
Київ • УНН
У Києві завершено роботи з розбору конструкцій та ліквідації наслідків російських ударів 29 листопада. Залучено 360 рятувальників та 74 одиниці техніки, психологи ДСНС надали допомогу 50 людям.
У Києві рятувальники завершили роботи з розбору конструкцій та ліквідації наслідків російських ударів 29 листопада. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС України.
Деталі
Психологи Державної служби з надзвичайних ситуацій надали допомогу 50 людям. До ліквідації наслідків обстрілу загалом було залучено 360 рятувальників та 74 одиниці техніки.
Також пресцентр ДСНС опублікував фото ліквідації наслідків ворожих ударів.
Нагадаємо
Внаслідок ворожої атаки на Київ у ніч на 29 листопада постраждало 37 людей, двоє загинуло.
Також УНН повідомляв, що через російські удари жителі п’яти районів Києва тимчасово залишилися без теплопостачання. Водночас тиск у водопровідних мережах в усіх районах міста повернули до встановлених нормативами показників, а енергетикам вдалося повернути світло понад 360 тисяч родинам.
На удар відреагувала голова МЗС Швеції Марія Малмер Стенергард. Вона заявила, що росіяни не хочуть миру.
