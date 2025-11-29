Рятувальники у Києві завершили роботи з ліквідації наслідків російських ударів 29 листопада

$42.190.00
48.870.00
ukenru
17:02 • 68 перегляди
Рятувальники у Києві завершили роботи з ліквідації наслідків російських ударів 29 листопадаPhoto
15:10 • 4332 перегляди
Відставка Єрмака може послабити політичний контроль Зеленського - NYT
14:28 • 8278 перегляди
В Україну йде похолодання до +9 градусів: прогноз погоди у неділю 30 листопада
12:33 • 10330 перегляди
Зеленський: час змінювати базові документи щодо оборони України, включаючи план оборони, дав завдання Шмигалю
12:07 • 11345 перегляди
Запаси води в Європі виснажуються через кліматичні зміни - Guardian
29 листопада, 11:00 • 12042 перегляди
"Розраховуємо, що результати зустрічей у Женеві будуть зараз доопрацьовані": Зеленський назвав завдання делегації на чолі з Умєровим у США
29 листопада, 10:28 • 13315 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Афіпського НПЗ, авіаремонтного заводу та інших об’єктів окупантів
29 листопада, 08:59 • 13967 перегляди
Над Україною знешкодили 558 з 596 запущених рф дронів та 19 з 36 ракет, включно з "Кинджалом"
29 листопада, 07:54 • 15472 перегляди
рф атакувала енергетику у Києві та 5 областях: понад пів мільйона споживачів без світла
29 листопада, 02:21 • 25614 перегляди
"Я не хочу створювати проблем для Зеленського, тому вирушаю на фронт" - Єрмак після звільнення та обшуківPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+6°
1.8м/с
93%
753мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У рф заявили про атаку дронів на Афіпський НПЗ у краснодарському краї, виникла пожежаVideo29 листопада, 07:36 • 10277 перегляди
Буданов прямує на переговори до США - The Economist29 листопада, 07:59 • 14462 перегляди
Зеленський після атаки росії 36 ракетами та майже 600 дронами надіслав меседж про заморожені активи рф і кроки для завершення війниPhotoVideo29 листопада, 08:36 • 3934 перегляди
Перекладач Орбана спотворив слова путіна під час зустрічі в москві - ЗМІ12:55 • 8646 перегляди
Вона не добре почула, у неї був поганий день: в Угорщині відреагували на неправильний переклад слів путіна про Україну 14:01 • 4666 перегляди
Публікації
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo16:59 • 68 перегляди
“Репараційний” кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Ексклюзив
28 листопада, 13:56 • 59461 перегляди
10 поширених помилок, які роблять новачки на новій роботі28 листопада, 12:04 • 46671 перегляди
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерієюPhoto28 листопада, 11:00 • 54245 перегляди
Понад 2 млн гривень на житло для ВПО з окупованих територій: хто саме з переселенців може оформити ваучер28 листопада, 10:45 • 52493 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Віталій Кличко
Андрій Єрмак
Дональд Трамп
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Покровськ
Польща
Київська область
Реклама
УНН Lite
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo16:59 • 76 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 32983 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 50947 перегляди
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 70605 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 102410 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Дипломатка
Х-47М2 «Кинджал»

Рятувальники у Києві завершили роботи з ліквідації наслідків російських ударів 29 листопада

Київ • УНН

 • 58 перегляди

У Києві завершено роботи з розбору конструкцій та ліквідації наслідків російських ударів 29 листопада. Залучено 360 рятувальників та 74 одиниці техніки, психологи ДСНС надали допомогу 50 людям.

Рятувальники у Києві завершили роботи з ліквідації наслідків російських ударів 29 листопада
Фото: ДСНС України

У Києві рятувальники завершили роботи з розбору конструкцій та ліквідації наслідків російських ударів 29 листопада. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС України.

Деталі

Психологи Державної служби з надзвичайних ситуацій надали допомогу 50 людям. До ліквідації наслідків обстрілу загалом було залучено 360 рятувальників та 74 одиниці техніки.

Удар рф по Києву 29 листопада: поліцейські врятували хлопчика з-під завалів будинку, відео29.11.25, 17:24 • 1730 переглядiв

Також пресцентр ДСНС опублікував фото ліквідації наслідків ворожих ударів.

Нагадаємо

Внаслідок ворожої атаки на Київ у ніч на 29 листопада постраждало 37 людей, двоє загинуло.

Також УНН повідомляв, що через російські удари жителі п’яти районів Києва тимчасово залишилися без теплопостачання. Водночас тиск у водопровідних мережах в усіх районах міста повернули до встановлених нормативами показників, а енергетикам вдалося повернути світло понад 360 тисяч родинам.

На удар відреагувала голова МЗС Швеції Марія Малмер Стенергард. Вона заявила, що росіяни не хочуть миру.

Рятувальники дістали кошеня з-під завалів після російського обстрілу на Київщині29.11.25, 18:29 • 576 переглядiв

Євген Устименко

СуспільствоВійна в УкраїніКиїв
Техніка
Енергетика
Опалення
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Швеція
Київ