Спасатели в Киеве завершили работы по ликвидации последствий российских ударов 29 ноября

Фото: ГСЧС Украины

В Киеве спасатели завершили работы по разбору конструкций и ликвидации последствий российских ударов 29 ноября. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС Украины.

Подробности

Психологи Государственной службы по чрезвычайным ситуациям оказали помощь 50 людям. К ликвидации последствий обстрела в общей сложности было привлечено 360 спасателей и 74 единицы техники.

Также пресс-центр ГСЧС опубликовал фото ликвидации последствий вражеских ударов.

Напомним

В результате вражеской атаки на Киев в ночь на 29 ноября пострадали 37 человек, двое погибли.

Также УНН сообщал, что из-за российских ударов жители пяти районов Киева временно остались без теплоснабжения. В то же время давление в водопроводных сетях во всех районах города вернули к установленным нормативами показателям, а энергетикам удалось вернуть свет более 360 тысячам семей.

На удар отреагировала глава МИД Швеции Мария Малмер Стенергард. Она заявила, что россияне не хотят мира.

