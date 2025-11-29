$42.190.00
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Спасатели в Киеве завершили работы по ликвидации последствий российских ударов 29 ноября

Киев • УНН

 • 1694 просмотра

В Киеве завершены работы по разбору конструкций и ликвидации последствий российских ударов 29 ноября. Привлечено 360 спасателей и 74 единицы техники, психологи ГСЧС оказали помощь 50 людям.

Спасатели в Киеве завершили работы по ликвидации последствий российских ударов 29 ноября
Фото: ГСЧС Украины

В Киеве спасатели завершили работы по разбору конструкций и ликвидации последствий российских ударов 29 ноября. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС Украины.

Подробности

Психологи Государственной службы по чрезвычайным ситуациям оказали помощь 50 людям. К ликвидации последствий обстрела в общей сложности было привлечено 360 спасателей и 74 единицы техники.

Также пресс-центр ГСЧС опубликовал фото ликвидации последствий вражеских ударов.

Напомним

В результате вражеской атаки на Киев в ночь на 29 ноября пострадали 37 человек, двое погибли.

Также УНН сообщал, что из-за российских ударов жители пяти районов Киева временно остались без теплоснабжения. В то же время давление в водопроводных сетях во всех районах города вернули к установленным нормативами показателям, а энергетикам удалось вернуть свет более 360 тысячам семей.

На удар отреагировала глава МИД Швеции Мария Малмер Стенергард. Она заявила, что россияне не хотят мира.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в УкраинеКиев
