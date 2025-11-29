Голова МЗС Швеції відреагувала на обстріл України 29 листопада: "Очевидно, що росія не прагне миру"
Київ • УНН
Міністр закордонних справ Швеції Марія Малмер Стенергард заявила, що росія не прагне миру після обстрілу України 29 листопада. Вона наголосила на важливості підтримки України та тиску на росію.
Здійснивши черговий обстріл України 29 листопада, росія показала, що не прагне до миру. Про це написала в соцмережі "Х" міністр закордонних справ Швеції Марія Малмер Стенергард, повідомляє УНН.
Деталі
Вона наголосила на важливості подальшої підтримки України і тиску на росію з метою припинити війну.
Очевидно, що росія не хоче миру. Ті частини світу, які досі вірять у світовий порядок, заснований на правилах, повинні негайно збільшити підтримку України та посилити тиск на росію
Нагадаємо
Внаслідок ворожої атаки на Київ у ніч на 29 листопада постраждало 37 людей, двоє загинуло.
Також УНН повідомляв, що через російські удари жителі п’яти районів Києва тимчасово залишилися без теплопостачання. Водночас тиск у водопровідних мережах в усіх районах міста повернули до встановлених нормативами показників, а енергетикам вдалося повернути світло понад 360 тисяч родинам.