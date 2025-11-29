Голова МЗС Швеції відреагувала на обстріл України 29 листопада: "Очевидно, що росія не прагне миру"

Здійснивши черговий обстріл України 29 листопада, росія показала, що не прагне до миру. Про це написала в соцмережі "Х" міністр закордонних справ Швеції Марія Малмер Стенергард, повідомляє УНН.

Вона наголосила на важливості подальшої підтримки України і тиску на росію з метою припинити війну.

Очевидно, що росія не хоче миру. Ті частини світу, які досі вірять у світовий порядок, заснований на правилах, повинні негайно збільшити підтримку України та посилити тиск на росію