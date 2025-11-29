$42.190.00
12:33 • 1798 перегляди
Зеленський: час змінювати базові документи щодо оборони України, включаючи план оборони, дав завдання Шмигалю
12:07 • 2650 перегляди
Запаси води в Європі виснажуються через кліматичні зміни - Guardian
11:00 • 5982 перегляди
"Розраховуємо, що результати зустрічей у Женеві будуть зараз доопрацьовані": Зеленський назвав завдання делегації на чолі з Умєровим у США
10:28 • 10454 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Афіпського НПЗ, авіаремонтного заводу та інших об’єктів окупантів
08:59 • 11808 перегляди
Над Україною знешкодили 558 з 596 запущених рф дронів та 19 з 36 ракет, включно з "Кинджалом"
29 листопада, 07:54 • 14518 перегляди
рф атакувала енергетику у Києві та 5 областях: понад пів мільйона споживачів без світла
29 листопада, 02:21 • 24824 перегляди
"Я не хочу створювати проблем для Зеленського, тому вирушаю на фронт" - Єрмак після звільнення та обшуківPhoto
28 листопада, 20:59 • 34994 перегляди
Зустріч з посланцем Трампа та американською делегацією замість Єрмака проведе Рустем Умеров – FT
28 листопада, 15:39 • 35405 перегляди
Найближчим часом з американською стороною зустрінуться представники українського МЗС, РНБО та розвідки - Зеленський
28 листопада, 15:22 • 38403 перегляди
Голова ОП Єрмак йде у відставку - Зеленський
Голова МЗС Швеції відреагувала на обстріл України 29 листопада: "Очевидно, що росія не прагне миру"

Київ • УНН

 • 138 перегляди

Міністр закордонних справ Швеції Марія Малмер Стенергард заявила, що росія не прагне миру після обстрілу України 29 листопада. Вона наголосила на важливості підтримки України та тиску на росію.

Голова МЗС Швеції відреагувала на обстріл України 29 листопада: "Очевидно, що росія не прагне миру"
Фото: x.com/MariaStenergard

Здійснивши черговий обстріл України 29 листопада, росія показала, що не прагне до миру. Про це написала в соцмережі "Х" міністр закордонних справ Швеції Марія Малмер Стенергард, повідомляє УНН.

Деталі

Вона наголосила на важливості подальшої підтримки України і тиску на росію з метою припинити війну.

Очевидно, що росія не хоче миру. Ті частини світу, які досі вірять у світовий порядок, заснований на правилах, повинні негайно збільшити підтримку України та посилити тиск на росію

- йдеться в дописі головного шведського дипломата.

Нагадаємо

Внаслідок ворожої атаки на Київ у ніч на 29 листопада постраждало 37 людей, двоє загинуло.

Також УНН повідомляв, що через російські удари жителі п’яти районів Києва тимчасово залишилися без теплопостачання. Водночас тиск у водопровідних мережах в усіх районах міста повернули до встановлених нормативами показників, а енергетикам вдалося повернути світло понад 360 тисяч родинам.

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
Енергетика
Опалення
Соціальна мережа
Війна в Україні
Дипломатка
Відключення світла
Електроенергія
Швеція
Україна
Київ