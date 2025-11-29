Глава МИД Швеции отреагировала на обстрел Украины 29 ноября: "Очевидно, что россия не стремится к миру"
Министр иностранных дел Швеции Мария Малмер Стенегард заявила, что россия не стремится к миру после обстрела Украины 29 ноября. Она подчеркнула важность поддержки Украины и давления на россию.
Совершив очередной обстрел Украины 29 ноября, россия показала, что не стремится к миру. Об этом написала в соцсети "Х" министр иностранных дел Швеции Мария Малмер Стенергард, сообщает УНН.
Подробности
Она подчеркнула важность дальнейшей поддержки Украины и давления на россию с целью прекратить войну.
Очевидно, что россия не хочет мира. Те части мира, которые до сих пор верят в мировой порядок, основанный на правилах, должны немедленно увеличить поддержку Украины и усилить давление на россию
Напомним
В результате вражеской атаки на Киев в ночь на 29 ноября пострадали 37 человек, двое погибли.
Также УНН сообщал, что из-за российских ударов жители пяти районов Киева временно остались без теплоснабжения. В то же время давление в водопроводных сетях во всех районах города вернули к установленным нормативами показателям, а энергетикам удалось вернуть свет более 360 тысячам семей.