Глава МИД Швеции отреагировала на обстрел Украины 29 ноября: "Очевидно, что россия не стремится к миру"

$42.190.00
48.870.00
ukenru
12:33 • 3192 просмотра
Зеленский: пора менять базовые документы по обороне Украины, включая план обороны, дал задание Шмыгалю
12:07 • 5366 просмотра
Запасы воды в Европе истощаются из-за климатических изменений - Guardian
11:00 • 8310 просмотра
"Рассчитываем, что результаты встреч в Женеве будут сейчас доработаны": Зеленский назвал задачи делегации во главе с Умеровым в США
10:28 • 11578 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Афипского НПЗ, авиаремонтного завода и других объектов оккупантов
08:59 • 12673 просмотра
Над Украиной обезврежено 558 из 596 запущенных рф дронов и 19 из 36 ракет, включая "Кинжал"
29 ноября, 07:54 • 14819 просмотра
рф атаковала энергетику в Киеве и 5 областях: более полумиллиона потребителей без света
29 ноября, 02:21 • 25068 просмотра
"Я не хочу создавать проблем для Зеленского, поэтому отправляюсь на фронт" - Ермак после увольнения и обысковPhoto
28 ноября, 20:59 • 35113 просмотра
Встречу с посланником Трампа и американской делегацией вместо Ермака проведет Рустем Умеров – FT
28 ноября, 15:39 • 35524 просмотра
В ближайшее время с американской стороной встретятся представители украинского МИД, СНБО и разведки - Зеленский
28 ноября, 15:22 • 38529 просмотра
Глава ОП Ермак уходит в отставку - Зеленский
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+7°
1.8м/с
91%
753мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В Украине масштабная тревога из-за взлета МиГ-31К29 ноября, 05:03 • 12767 просмотра
Западная часть Киева осталась без света во время комбинированной атаки - Кличко29 ноября, 05:30 • 18992 просмотра
Зафиксированы последствия атаки в пяти районах Киевской области: Фастов обесточен, есть раненые29 ноября, 06:37 • 10220 просмотра
В рф заявили об атаке дронов на Афипский НПЗ в краснодарском крае, возник пожарVideo29 ноября, 07:36 • 6044 просмотра
Буданов направляется на переговоры в США - The Economist29 ноября, 07:59 • 12084 просмотра
публикации
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
Эксклюзив
28 ноября, 13:56 • 57034 просмотра
10 распространенных ошибок, которые совершают новички на новой работе28 ноября, 12:04 • 44494 просмотра
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактериейPhoto28 ноября, 11:00 • 52475 просмотра
Более 2 млн гривен на жилье для ВПЛ с оккупированных территорий: кто именно из переселенцев может оформить ваучер28 ноября, 10:45 • 50703 просмотра
Насколько безопасно спать с котом или собакой в одной постели: ветеринар рассказала о рисках
Эксклюзив
28 ноября, 08:06 • 56355 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Виталий Кличко
Дональд Трамп
Кирилл Буданов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Киевская область
Польша
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 32216 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 50121 просмотра
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе25 ноября, 14:23 • 69794 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 101661 просмотра
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11 • 116213 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Х-47М2 "Кинжал"
Дипломатка
Отопление

Глава МИД Швеции отреагировала на обстрел Украины 29 ноября: "Очевидно, что россия не стремится к миру"

Киев • УНН

 • 704 просмотра

Министр иностранных дел Швеции Мария Малмер Стенегард заявила, что россия не стремится к миру после обстрела Украины 29 ноября. Она подчеркнула важность поддержки Украины и давления на россию.

Глава МИД Швеции отреагировала на обстрел Украины 29 ноября: "Очевидно, что россия не стремится к миру"
Фото: x.com/MariaStenergard

Совершив очередной обстрел Украины 29 ноября, россия показала, что не стремится к миру. Об этом написала в соцсети "Х" министр иностранных дел Швеции Мария Малмер Стенергард, сообщает УНН.

Подробности

Она подчеркнула важность дальнейшей поддержки Украины и давления на россию с целью прекратить войну.

Очевидно, что россия не хочет мира. Те части мира, которые до сих пор верят в мировой порядок, основанный на правилах, должны немедленно увеличить поддержку Украины и усилить давление на россию

- говорится в сообщении главного шведского дипломата.

Напомним

В результате вражеской атаки на Киев в ночь на 29 ноября пострадали 37 человек, двое погибли.

Также УНН сообщал, что из-за российских ударов жители пяти районов Киева временно остались без теплоснабжения. В то же время давление в водопроводных сетях во всех районах города вернули к установленным нормативами показателям, а энергетикам удалось вернуть свет более 360 тысячам семей.

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
Энергетика
Отопление
Социальная сеть
Война в Украине
Дипломатка
Отключение света
Электроэнергия
Швеция
Украина
Киев