15:10 • 3514 просмотра
Отставка Ермака может ослабить политический контроль Зеленского - NYT
14:28 • 6948 просмотра
В Украину идет похолодание до +9 градусов: прогноз погоды в воскресенье 30 ноября
12:33 • 9612 просмотра
Зеленский: пора менять базовые документы по обороне Украины, включая план обороны, дал задание Шмыгалю
12:07 • 10830 просмотра
Запасы воды в Европе истощаются из-за климатических изменений - Guardian
11:00 • 11638 просмотра
"Рассчитываем, что результаты встреч в Женеве будут сейчас доработаны": Зеленский назвал задачи делегации во главе с Умеровым в США
29 ноября, 10:28 • 13135 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Афипского НПЗ, авиаремонтного завода и других объектов оккупантов
29 ноября, 08:59 • 13821 просмотра
Над Украиной обезврежено 558 из 596 запущенных рф дронов и 19 из 36 ракет, включая "Кинжал"
29 ноября, 07:54 • 15412 просмотра
рф атаковала энергетику в Киеве и 5 областях: более полумиллиона потребителей без света
29 ноября, 02:21 • 25559 просмотра
"Я не хочу создавать проблем для Зеленского, поэтому отправляюсь на фронт" - Ермак после увольнения и обысковPhoto
28 ноября, 20:59 • 35681 просмотра
Встречу с посланником Трампа и американской делегацией вместо Ермака проведет Рустем Умеров – FT
Эксклюзивы
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
Эксклюзив
28 ноября, 13:56 • 59079 просмотра
10 распространенных ошибок, которые совершают новички на новой работе28 ноября, 12:04 • 46320 просмотра
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактериейPhoto28 ноября, 11:00 • 53920 просмотра
Более 2 млн гривен на жилье для ВПЛ с оккупированных территорий: кто именно из переселенцев может оформить ваучер28 ноября, 10:45 • 52173 просмотра
Насколько безопасно спать с котом или собакой в одной постели: ветеринар рассказала о рисках
Эксклюзив
28 ноября, 08:06 • 58186 просмотра
Спасатели достали котенка из-под завалов после российского обстрела в Киевской области

Киев • УНН

 • 242 просмотра

В поселке Хотов Обуховского района спасатели достали из-под завалов котенка, который десять часов находился под плитой перекрытия после российского обстрела. Животное было напугано, но невредимо, после того как его освободили с помощью специального инструмента.

Спасатели достали котенка из-под завалов после российского обстрела в Киевской области
Фото: ГСЧС Киевской области

В поселке Хотов Обуховского района Киевской области спасатели достали из-под завалов котенка. Он десять часов находился под плитой перекрытия после российского обстрела, сообщает УНН со ссылкой на ГУ ГСЧС Украины в Киевской области.

Детали

В результате вражеского обстрела был частично разрушен частный жилой дом. Котенок почти десять часов оставался под тяжелой плитой перекрытия и не имел возможности выбраться самостоятельно.

В разрушенном ракетным ударом доме в Тернополе спасатели ГСЧС нашли двух кошек живыми21.11.25, 16:09 • 4116 просмотров

Во время разбора конструкций спасатели услышали тихое мяуканье и оперативно определили место, где мог находиться котенок

- говорится в сообщении.

Специалисты ГСЧС с помощью специального инструмента и подпорок подняли фрагмент плиты и извлекли котенка. Домашний любимец был напуган, но невредим.

Ракетный удар рф по Тернополю 19 ноября: спасатели нашли живого попугая среди обломков дома20.11.25, 12:23 • 9301 просмотр

Напомним

В результате вражеской атаки на Киев в ночь на 29 ноября пострадали 37 человек, двое погибли.

Также УНН сообщал, что из-за российских ударов жители пяти районов Киева временно остались без теплоснабжения. В то же время давление в водопроводных сетях во всех районах города вернули к установленным нормативами показателям, а энергетикам удалось вернуть свет более 360 тысячам семей.

На удар отреагировала глава МИД Швеции Мария Малмер Стенергард. Она заявила, что россияне не хотят мира.

Удар рф по Киеву 29 ноября: полицейские спасли мальчика из-под завалов дома, видео29.11.25, 17:24 • 1464 просмотра

Евгений Устименко

ОбществоВойна в УкраинеКиевская область
Животные
Энергетика
Отопление
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Киевская область
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Швеция
Киев