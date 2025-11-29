Спасатели достали котенка из-под завалов после российского обстрела в Киевской области

Фото: ГСЧС Киевской области

В поселке Хотов Обуховского района Киевской области спасатели достали из-под завалов котенка. Он десять часов находился под плитой перекрытия после российского обстрела, сообщает УНН со ссылкой на ГУ ГСЧС Украины в Киевской области.

Детали

В результате вражеского обстрела был частично разрушен частный жилой дом. Котенок почти десять часов оставался под тяжелой плитой перекрытия и не имел возможности выбраться самостоятельно.

В разрушенном ракетным ударом доме в Тернополе спасатели ГСЧС нашли двух кошек живыми

Во время разбора конструкций спасатели услышали тихое мяуканье и оперативно определили место, где мог находиться котенок - говорится в сообщении.

Специалисты ГСЧС с помощью специального инструмента и подпорок подняли фрагмент плиты и извлекли котенка. Домашний любимец был напуган, но невредим.

Ракетный удар рф по Тернополю 19 ноября: спасатели нашли живого попугая среди обломков дома

Напомним

В результате вражеской атаки на Киев в ночь на 29 ноября пострадали 37 человек, двое погибли.

Также УНН сообщал, что из-за российских ударов жители пяти районов Киева временно остались без теплоснабжения. В то же время давление в водопроводных сетях во всех районах города вернули к установленным нормативами показателям, а энергетикам удалось вернуть свет более 360 тысячам семей.

На удар отреагировала глава МИД Швеции Мария Малмер Стенергард. Она заявила, что россияне не хотят мира.

Удар рф по Киеву 29 ноября: полицейские спасли мальчика из-под завалов дома, видео