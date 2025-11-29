Спасатели достали котенка из-под завалов после российского обстрела в Киевской области
Киев • УНН
В поселке Хотов Обуховского района спасатели достали из-под завалов котенка, который десять часов находился под плитой перекрытия после российского обстрела. Животное было напугано, но невредимо, после того как его освободили с помощью специального инструмента.
Детали
В результате вражеского обстрела был частично разрушен частный жилой дом. Котенок почти десять часов оставался под тяжелой плитой перекрытия и не имел возможности выбраться самостоятельно.
Во время разбора конструкций спасатели услышали тихое мяуканье и оперативно определили место, где мог находиться котенок
Специалисты ГСЧС с помощью специального инструмента и подпорок подняли фрагмент плиты и извлекли котенка. Домашний любимец был напуган, но невредим.
Напомним
В результате вражеской атаки на Киев в ночь на 29 ноября пострадали 37 человек, двое погибли.
Также УНН сообщал, что из-за российских ударов жители пяти районов Киева временно остались без теплоснабжения. В то же время давление в водопроводных сетях во всех районах города вернули к установленным нормативами показателям, а энергетикам удалось вернуть свет более 360 тысячам семей.
На удар отреагировала глава МИД Швеции Мария Малмер Стенергард. Она заявила, что россияне не хотят мира.
