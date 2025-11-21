В разрушенном ракетным ударом доме в Тернополе спасатели ГСЧС нашли двух кошек живыми
Спасатели ГСЧС нашли живыми двух кошек, Милку и Мию, в разрушенном ракетным ударом доме в Тернополе. Хозяева ждали их с первого дня трагедии.
Во время разбора завалов многоэтажки в Тернополе, уничтоженной российскими ракетами, украинские спасатели обнаружили живыми двух домашних питомцев, которых их хозяева ждали с первого дня трагедии. Об этом говорится в сообщении ГСЧС в Телеграм-канале, пишет УНН.
В Тернополе сотрудники ГСЧС продолжают круглосуточную работу в поврежденном доме, где моментами среди обломков случаются маленькие чудеса.
Так, на первом этаже спасатели нашли кошку Милку – она исчезла после взрыва, а ее семья ежедневно приходила к руинам в надежде на встречу.
На втором этаже нашли 8-летнюю кошку Мию, которую напугал взрыв, и она спряталась в квартире. Ее тоже вернули в руки счастливых хозяев
