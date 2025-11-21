У зруйнованому ракетним ударом будинку в Тернополі рятувальники ДСНС знайшли двох котів живими
Київ • УНН
Рятувальники ДСНС знайшли живими двох котів, Мілку та Мію, у зруйнованому ракетним ударом будинку в Тернополі. Господарі чекали на них з першого дня трагедії.
Під час розбору завалів багатоповерхівки в Тернополі, знищеної російськими ракетами, українські рятувальники виявили живими двох домашніх улюбленців, на яких їхні господарі чекали з першого дня трагедії. Про це йдеться у повідомленні ДСНС в Телеграм-каналі, пише УНН.
Деталі
У Тернополі працівники ДСНС продовжують цілодобову роботу в пошкодженому будинку, де моментами серед уламків трапляються маленькі дива.
Так, на першому поверсі рятувальники знайшли кішку Мілку – вона зникла після вибуху, а її родина щодня приходила до руїн у надії на зустріч.
На другому поверсі знайшли 8-річну кішку Мію, яку налякав вибух, і вона сховалася у квартирі. Її теж повернули в руки щасливих господарів
