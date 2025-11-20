Ракетний удар рф по Тернополю 19 листопада: рятувальники знайшли живого папугу серед уламків будинку

Рятувальники у Тернополі знайшли клітку з папугою серед уламків будинку, куди 19 листопада влучила російська ракета. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС України.

Як зазначили рятувальники, маленький, яскравий пернатий вижив у цій холодній безодні руйнування.

Хтось дбав про нього, був його родиною, хтось, можливо, шепотів йому лагідні слова перед тим, як світ розколовся навпіл. У такі моменти усвідомлюєш, наскільки крихке наше сьогодення і наскільки жорстокою є ця війна. Але життя завжди знаходить шпарину, аби вціліти