Ексклюзив
08:56 • 14306 перегляди
Розширення агресії рф на захід: експерт розповів, як Польща готується до потенційної війни
08:40 • 14866 перегляди
рф атакувала енергетику у чотирьох областях, графіки цілодобово у всіх регіонах - Міненерго
08:21 • 14296 перегляди
Сотні постраждалих і лише 12 найсуворіших вироків: Генпрокурор Кравченко закликав нардепів підтримати довічне ув'язнення за злочини проти дітей
07:57 • 15158 перегляди
У Тернополі 22 людини досі шукають після російського удару - ЗеленськийVideo
07:11 • 24918 перегляди
Підготовка авто до зими: як уникнути проблем та що мати в машиніPhoto
Ексклюзив
06:00 • 28032 перегляди
Odrex під слідством: як заяви про “тиск на бізнес” розсипаються на тлі фактів та висунутих обвинувачень
20 листопада, 05:15 • 17867 перегляди
Німеччина надасть Україні далекобійні ракетні системи - Мерц
20 листопада, 04:11 • 18264 перегляди
Трамп схвалив 28-пунктний план миру між росією та Україною - NBC News
19 листопада, 18:10 • 33706 перегляди
Зустріч Зеленського та Віткоффа у Туреччині скасована через "неприйнятний" план США щодо припинення війни - ЗМІ
19 листопада, 16:13 • 47253 перегляди
В Україні 20 листопада діятимуть графіки: скільки черг вимикатимуть
Ракетний удар рф по Тернополю 19 листопада: рятувальники знайшли живого папугу серед уламків будинку

Київ • УНН

 • 1624 перегляди

Рятувальники ДСНС виявили клітку з папугою серед руїн будинку в Тернополі, що постраждав від російської ракети 19 листопада. Пернатий вижив після жахливого удару.

Ракетний удар рф по Тернополю 19 листопада: рятувальники знайшли живого папугу серед уламків будинку

Рятувальники у Тернополі знайшли клітку з папугою серед уламків будинку, куди 19 листопада влучила російська ракета. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС України.

Деталі

Як зазначили рятувальники, маленький, яскравий пернатий вижив у цій холодній безодні руйнування.

Хтось дбав про нього, був його родиною, хтось, можливо, шепотів йому лагідні слова перед тим, як світ розколовся навпіл. У такі моменти усвідомлюєш, наскільки крихке наше сьогодення і наскільки жорстокою є ця війна. Але життя завжди знаходить шпарину, аби вціліти

 - йдеться в повідомленні ДСНС.

Нагадаємо

Внаслідок російської ракетної атаки на Тернопіль 19 листопада загинуло 26 людей. Поліцейські та інші екстрені служби цілодобово працюють на місцях влучань.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у Тернополі досі невідомо про місцеперебування 22 людей після російського ракетного удару. Їх продовжують шукати.

Євген Устименко

