Ракетний удар рф по Тернополю 19 листопада: рятувальники знайшли живого папугу серед уламків будинку
Київ • УНН
Рятувальники ДСНС виявили клітку з папугою серед руїн будинку в Тернополі, що постраждав від російської ракети 19 листопада. Пернатий вижив після жахливого удару.
Рятувальники у Тернополі знайшли клітку з папугою серед уламків будинку, куди 19 листопада влучила російська ракета. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС України.
Деталі
Як зазначили рятувальники, маленький, яскравий пернатий вижив у цій холодній безодні руйнування.
Хтось дбав про нього, був його родиною, хтось, можливо, шепотів йому лагідні слова перед тим, як світ розколовся навпіл. У такі моменти усвідомлюєш, наскільки крихке наше сьогодення і наскільки жорстокою є ця війна. Але життя завжди знаходить шпарину, аби вціліти
Нагадаємо
Внаслідок російської ракетної атаки на Тернопіль 19 листопада загинуло 26 людей. Поліцейські та інші екстрені служби цілодобово працюють на місцях влучань.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у Тернополі досі невідомо про місцеперебування 22 людей після російського ракетного удару. Їх продовжують шукати.