У Тернополі 22 людини досі шукають після російського удару - Зеленський
Київ • УНН
Після удару РФ по багатоповерхівках у Тернополі 22 людини залишаються зниклими безвісти, пошукові роботи тривають. Президент Зеленський повідомив про 26 загиблих, включаючи трьох дітей.
У Тернополі після удару рф по багатоповерхівках досі невідомо про місцеперебування 22 людей - їх продовжують шукати, повідомив Президент України Володимир Зеленський у четвер у Telegram, пише УНН.
Усю ніч наші рятувальники працювали в Тернополі, і пошуково-рятувальні роботи тривають досі. Невідомо про місцеперебування 22 людей - їх пошук продовжується
До робіт, за його даними, залучено понад 230 рятувальників із дев’яти регіонів України.
"На окремих ділянках можна працювати лише вручну через сильні руйнування і роздробленість конструкцій. Це ускладнює пошук. Станом на зараз відомо про 26 загиблих, і серед них троє дітей. Мої співчуття рідним і близьким", - зазначив Президент.
При цьому Глава держави висловив вдячність "всім нашим людям, які працюють на місці майже добу безперервно". "Рятувальники, медики, поліцейські - дякую кожному й кожній. Надважливо, що в такі важкі дні попри всі атаки росії, весь терор наші люди завжди знають, що можуть розраховувати на порятунок і допомогу", - наголосив він.