Підготовка авто до зими: як уникнути проблем та що мати в машині
Ексклюзив
06:00 • 15354 перегляди
Odrex під слідством: як заяви про "тиск на бізнес" розсипаються на тлі фактів та висунутих обвинувачень
05:15 • 13126 перегляди
Німеччина надасть Україні далекобійні ракетні системи - Мерц
04:11 • 16166 перегляди
Трамп схвалив 28-пунктний план миру між росією та Україною - NBC News
19 листопада, 18:10 • 32334 перегляди
Зустріч Зеленського та Віткоффа у Туреччині скасована через "неприйнятний" план США щодо припинення війни - ЗМІ
19 листопада, 16:13 • 46554 перегляди
В Україні 20 листопада діятимуть графіки: скільки черг вимикатимуть
19 листопада, 16:01 • 38742 перегляди
У Міненерго з'явився тимчасовий очільник: хто отримав посаду Гринчук
19 листопада, 15:08 • 23030 перегляди
Для удару по Тернополю росіяни використали ракети Х-101 з іноземними комплектуючими – Повітряні сили
Ексклюзив
19 листопада, 14:24 • 52669 перегляди
Кремація в Україні: скільки коштує послуга та чи користується попитом серед українців
19 листопада, 14:04 • 25160 перегляди
Зеленський зустрінеться з представниками армії США у четвер на тлі отримання Києвом "сигналів" про план США щодо припинення війни - Reuters
У Тернополі 22 людини досі шукають після російського удару - Зеленський

Київ • УНН

 • 458 перегляди

Після удару РФ по багатоповерхівках у Тернополі 22 людини залишаються зниклими безвісти, пошукові роботи тривають. Президент Зеленський повідомив про 26 загиблих, включаючи трьох дітей.

У Тернополі 22 людини досі шукають після російського удару - Зеленський

У Тернополі після удару рф по багатоповерхівках досі невідомо про місцеперебування 22 людей - їх продовжують шукати, повідомив Президент України Володимир Зеленський у четвер у Telegram, пише УНН.

Усю ніч наші рятувальники працювали в Тернополі, і пошуково-рятувальні роботи тривають досі. Невідомо про місцеперебування 22 людей - їх пошук продовжується

- написав Зеленський.

У Тернополі тривають пошуки людей після удару рф: як зараз виглядає місце робіт20.11.25, 08:19 • 1576 переглядiв

До робіт, за його даними, залучено понад 230 рятувальників із дев’яти регіонів України.

"На окремих ділянках можна працювати лише вручну через сильні руйнування і роздробленість конструкцій. Це ускладнює пошук. Станом на зараз відомо про 26 загиблих, і серед них троє дітей. Мої співчуття рідним і близьким", - зазначив Президент.

Кількість загиблих у Тернополі зросла до 26, серед них троє дітей - поліція19.11.25, 21:02 • 5360 переглядiв

При цьому Глава держави висловив вдячність "всім нашим людям, які працюють на місці майже добу безперервно". "Рятувальники, медики, поліцейські - дякую кожному й кожній. Надважливо, що в такі важкі дні попри всі атаки росії, весь терор наші люди завжди знають, що можуть розраховувати на порятунок і допомогу", - наголосив він.

Юлія Шрамко

