06:00 • 3734 перегляди
Odrex під слідством: як заяви про “тиск на бізнес” розсипаються на тлі фактів та висунутих обвинувачень
05:15 • 3474 перегляди
Німеччина надасть Україні далекобійні ракетні системи - Мерц
04:11 • 11439 перегляди
Трамп схвалив 28-пунктний план миру між росією та Україною - NBC News
19 листопада, 18:10 • 28801 перегляди
Зустріч Зеленського та Віткоффа у Туреччині скасована через "неприйнятний" план США щодо припинення війни - ЗМІ
19 листопада, 16:13 • 44626 перегляди
В Україні 20 листопада діятимуть графіки: скільки черг вимикатимуть
19 листопада, 16:01 • 37518 перегляди
У Міненерго з'явився тимчасовий очільник: хто отримав посаду Гринчук
19 листопада, 15:08 • 22669 перегляди
Для удару по Тернополю росіяни використали ракети Х-101 з іноземними комплектуючими – Повітряні силиPhoto
19 листопада, 14:24 • 49585 перегляди
Кремація в Україні: скільки коштує послуга та чи користується попитом серед українців
19 листопада, 14:04 • 24877 перегляди
Зеленський зустрінеться з представниками армії США у четвер на тлі отримання Києвом "сигналів" про план США щодо припинення війни - Reuters
19 листопада, 13:20 • 18025 перегляди
Високовольтну лінію живлення Запорізької АЕС відновили - Укренерго
У Тернополі тривають пошуки людей після удару рф: як зараз виглядає місце робіт

Київ • УНН

 • 414 перегляди

У Тернополі тривають пошуково-рятувальні роботи на місці російського удару, шукають людей, місцеперебування яких невідоме. Загинуло 26 людей, з них 3 дітей, поранено 93 особи, зокрема 18 дітей.

У Тернополі тривають пошуки людей після удару рф: як зараз виглядає місце робіт

У Тернополі тривають пошуково-рятувальні роботи на місці російського удару - шукають людей, місцеперебування яких досі невідоме, повідомили у ДСНС України, показавши кадри з місця події, пише УНН.

Що відомо про жертв

Станом на ранок 20 листопада інформація щодо загиблих і травмованих не змінилася. "Ворожий удар забрав життя 26 людей, серед них - 3 дітей. 93 людини поранено, зокрема 18 дітей. 46 осіб - врятовано", - повідомили у ДСНС у соцмережах.

Пошукові роботи

Рятувальники працювали всю ніч. Розібрано понад 700 кв. м завалів, вивезено 230 куб. м зруйнованих конструкцій.

Пошук людей, місцеперебування яких досі невідоме, продовжується

- повідомили у ДСНС.

У чому складність

Як зазначили у ДСНС, роботи ускладнюють висока роздробленість конструкцій, масштабні руйнування та необхідність у низці ділянок працювати виключно вручну.

Пошуково-рятувальна операція триває. Залучені сили та засоби з дев’яти регіонів України - загалом понад 230 рятувальників і 50 одиниць техніки.

Кількість загиблих у Тернополі зросла до 26, серед них троє дітей - поліція19.11.25, 21:02 • 5162 перегляди

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Техніка
Війна в Україні
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Україна
Тернопіль