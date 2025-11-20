У Тернополі тривають пошуки людей після удару рф: як зараз виглядає місце робіт
Київ • УНН
У Тернополі тривають пошуково-рятувальні роботи на місці російського удару, шукають людей, місцеперебування яких невідоме. Загинуло 26 людей, з них 3 дітей, поранено 93 особи, зокрема 18 дітей.
У Тернополі тривають пошуково-рятувальні роботи на місці російського удару - шукають людей, місцеперебування яких досі невідоме, повідомили у ДСНС України, показавши кадри з місця події, пише УНН.
Що відомо про жертв
Станом на ранок 20 листопада інформація щодо загиблих і травмованих не змінилася. "Ворожий удар забрав життя 26 людей, серед них - 3 дітей. 93 людини поранено, зокрема 18 дітей. 46 осіб - врятовано", - повідомили у ДСНС у соцмережах.
Пошукові роботи
Рятувальники працювали всю ніч. Розібрано понад 700 кв. м завалів, вивезено 230 куб. м зруйнованих конструкцій.
Пошук людей, місцеперебування яких досі невідоме, продовжується
У чому складність
Як зазначили у ДСНС, роботи ускладнюють висока роздробленість конструкцій, масштабні руйнування та необхідність у низці ділянок працювати виключно вручну.
Пошуково-рятувальна операція триває. Залучені сили та засоби з дев’яти регіонів України - загалом понад 230 рятувальників і 50 одиниць техніки.
Кількість загиблих у Тернополі зросла до 26, серед них троє дітей - поліція19.11.25, 21:02 • 5162 перегляди