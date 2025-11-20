$42.150.06
В Тернополе продолжаются поиски людей после удара рф: как сейчас выглядит место работ

Киев • УНН

 • 3164 просмотра

В Тернополе продолжаются поисково-спасательные работы на месте российского удара, ищут людей, местонахождение которых неизвестно. Погибли 26 человек, из них 3 детей, ранены 93 человека, в том числе 18 детей.

В Тернополе продолжаются поиски людей после удара рф: как сейчас выглядит место работ

В Тернополе продолжаются поисково-спасательные работы на месте российского удара - ищут людей, местонахождение которых до сих пор неизвестно, сообщили в ГСЧС Украины, показав кадры с места происшествия, пишет УНН.

Что известно о жертвах

По состоянию на утро 20 ноября информация о погибших и травмированных не изменилась. "Вражеский удар унес жизни 26 человек, среди них - 3 детей. 93 человека ранены, в том числе 18 детей. 46 человек - спасены", - сообщили в ГСЧС в соцсетях.

Поисковые работы

Спасатели работали всю ночь. Разобрано более 700 кв. м завалов, вывезено 230 куб. м разрушенных конструкций.

Поиск людей, местонахождение которых до сих пор неизвестно, продолжается

- сообщили в ГСЧС.

В чем сложность

Как отметили в ГСЧС, работы усложняют высокая раздробленность конструкций, масштабные разрушения и необходимость на ряде участков работать исключительно вручную.

Поисково-спасательная операция продолжается. Привлечены силы и средства из девяти регионов Украины - всего более 230 спасателей и 50 единиц техники.

Число погибших в Тернополе возросло до 26, среди них трое детей - полиция19.11.25, 21:02

Юлия Шрамко

