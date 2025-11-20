В Тернополе 22 человека до сих пор ищут после российского удара - Зеленский
Киев • УНН
После удара рф по многоэтажкам в Тернополе 22 человека остаются пропавшими без вести, поисковые работы продолжаются. Президент Зеленский сообщил о 26 погибших, включая троих детей.
В Тернополе после удара рф по многоэтажкам до сих пор неизвестно местонахождение 22 человек - их продолжают искать, сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в четверг в Telegram, пишет УНН.
Всю ночь наши спасатели работали в Тернополе, и поисково-спасательные работы продолжаются до сих пор. Неизвестно местонахождение 22 человек - их поиск продолжается
К работам, по его данным, привлечено более 230 спасателей из девяти регионов Украины.
"На отдельных участках можно работать только вручную из-за сильных разрушений и раздробленности конструкций. Это усложняет поиск. По состоянию на сейчас известно о 26 погибших, и среди них трое детей. Мои соболезнования родным и близким", - отметил Президент.
При этом Глава государства выразил благодарность "всем нашим людям, которые работают на месте почти сутки непрерывно". "Спасатели, медики, полицейские - спасибо каждому и каждой. Сверхважно, что в такие тяжелые дни несмотря на все атаки россии, весь террор наши люди всегда знают, что могут рассчитывать на спасение и помощь", - подчеркнул он.