Ракетный удар рф по Тернополю 19 ноября: спасатели нашли живого попугая среди обломков дома
Киев • УНН
Спасатели ГСЧС обнаружили клетку с попугаем среди руин дома в Тернополе, пострадавшего от российской ракеты 19 ноября. Пернатый выжил после ужасного удара.
Спасатели в Тернополе нашли клетку с попугаем среди обломков дома, куда 19 ноября попала российская ракета. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС Украины.
Детали
Как отметили спасатели, маленький, яркий пернатый выжил в этой холодной бездне разрушения.
Кто-то заботился о нем, был его семьей, кто-то, возможно, шептал ему ласковые слова перед тем, как мир раскололся пополам. В такие моменты осознаешь, насколько хрупко наше настоящее и насколько жестока эта война. Но жизнь всегда находит лазейку, чтобы уцелеть
Напомним
В результате российской ракетной атаки на Тернополь 19 ноября погибли 26 человек. Полицейские и другие экстренные службы круглосуточно работают на местах попаданий.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Тернополе до сих пор неизвестно о местонахождении 22 человек после российского ракетного удара. Их продолжают искать.