Ракетный удар рф по Тернополю 19 ноября: спасатели нашли живого попугая среди обломков дома

Спасатели в Тернополе нашли клетку с попугаем среди обломков дома, куда 19 ноября попала российская ракета. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС Украины.

Как отметили спасатели, маленький, яркий пернатый выжил в этой холодной бездне разрушения.

Кто-то заботился о нем, был его семьей, кто-то, возможно, шептал ему ласковые слова перед тем, как мир раскололся пополам. В такие моменты осознаешь, насколько хрупко наше настоящее и насколько жестока эта война. Но жизнь всегда находит лазейку, чтобы уцелеть