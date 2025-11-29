$42.190.00
Відставка Єрмака може послабити політичний контроль Зеленського - NYT
14:28 • 6774 перегляди
В Україну йде похолодання до +9 градусів: прогноз погоди у неділю 30 листопада
12:33 • 9474 перегляди
Зеленський: час змінювати базові документи щодо оборони України, включаючи план оборони, дав завдання Шмигалю
12:07 • 10769 перегляди
Запаси води в Європі виснажуються через кліматичні зміни - Guardian
11:00 • 11591 перегляди
"Розраховуємо, що результати зустрічей у Женеві будуть зараз доопрацьовані": Зеленський назвав завдання делегації на чолі з Умєровим у США
29 листопада, 10:28 • 13104 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Афіпського НПЗ, авіаремонтного заводу та інших об'єктів окупантів
29 листопада, 08:59 • 13793 перегляди
Над Україною знешкодили 558 з 596 запущених рф дронів та 19 з 36 ракет, включно з "Кинджалом"
29 листопада, 07:54 • 15399 перегляди
рф атакувала енергетику у Києві та 5 областях: понад пів мільйона споживачів без світла
29 листопада, 02:21 • 25554 перегляди
"Я не хочу створювати проблем для Зеленського, тому вирушаю на фронт" - Єрмак після звільнення та обшуків
28 листопада, 20:59 • 35673 перегляди
Зустріч з посланцем Трампа та американською делегацією замість Єрмака проведе Рустем Умеров – FT
Рятувальники дістали кошеня з-під завалів після російського обстрілу на Київщині

Київ • УНН

 • 194 перегляди

В селищі Хотів Обухівського району рятувальники дістали з-під завалів кошеня, яке десять годин перебувало під плитою перекриття після російського обстрілу. Тварина була налякана, але неушкоджена, після того як її визволили за допомогою спеціального інструменту.

Рятувальники дістали кошеня з-під завалів після російського обстрілу на Київщині
Фото: ДСНС Київщини

У селищі Хотів Обухівського району Київської області рятувальники дістали з-під завалів кошеня. Воно десять годин перебувало під плитою перекриття після російського обстрілу, повідомляє УНН з посиланням на ГУ ДСНС України у Київській області.

Деталі

Внаслідок ворожого обстрілу було частково зруйновано приватний житловий будинок. Кошеня майже десять годин залишалось під важкою плитою перекриття і не мало можливості вибратися самостійно.

У зруйнованому ракетним ударом будинку в Тернополі рятувальники ДСНС знайшли двох котів живими21.11.25, 16:09 • 4116 переглядiв

Під час розбору конструкцій рятувальники почули тихе нявкання та оперативно визначили місце, де могло перебувати кошеня

- йдеться в повідомленні.

Фахівці ДСНС за допомогою спеціального інструменту та підпірок підняли фрагмент плити та витягли кошеня. Домашній улюбленець був наляканий, але неушкоджений.

Ракетний удар рф по Тернополю 19 листопада: рятувальники знайшли живого папугу серед уламків будинку20.11.25, 12:23 • 9301 перегляд

Нагадаємо

Внаслідок ворожої атаки на Київ у ніч на 29 листопада постраждало 37 людей, двоє загинуло.

Також УНН повідомляв, що через російські удари жителі п’яти районів Києва тимчасово залишилися без теплопостачання. Водночас тиск у водопровідних мережах в усіх районах міста повернули до встановлених нормативами показників, а енергетикам вдалося повернути світло понад 360 тисяч родинам.

На удар відреагувала голова МЗС Швеції Марія Малмер Стенергард. Вона заявила, що росіяни не хочуть миру.

Удар рф по Києву 29 листопада: поліцейські врятували хлопчика з-під завалів будинку, відео29.11.25, 17:24 • 1426 переглядiв

Євген Устименко

СуспільствоВійна в УкраїніКиївська область
