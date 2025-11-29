Рятувальники дістали кошеня з-під завалів після російського обстрілу на Київщині

Фото: ДСНС Київщини

У селищі Хотів Обухівського району Київської області рятувальники дістали з-під завалів кошеня. Воно десять годин перебувало під плитою перекриття після російського обстрілу, повідомляє УНН з посиланням на ГУ ДСНС України у Київській області.

Деталі

Внаслідок ворожого обстрілу було частково зруйновано приватний житловий будинок. Кошеня майже десять годин залишалось під важкою плитою перекриття і не мало можливості вибратися самостійно.

Під час розбору конструкцій рятувальники почули тихе нявкання та оперативно визначили місце, де могло перебувати кошеня - йдеться в повідомленні.

Фахівці ДСНС за допомогою спеціального інструменту та підпірок підняли фрагмент плити та витягли кошеня. Домашній улюбленець був наляканий, але неушкоджений.

Нагадаємо

Внаслідок ворожої атаки на Київ у ніч на 29 листопада постраждало 37 людей, двоє загинуло.

Також УНН повідомляв, що через російські удари жителі п’яти районів Києва тимчасово залишилися без теплопостачання. Водночас тиск у водопровідних мережах в усіх районах міста повернули до встановлених нормативами показників, а енергетикам вдалося повернути світло понад 360 тисяч родинам.

На удар відреагувала голова МЗС Швеції Марія Малмер Стенергард. Вона заявила, що росіяни не хочуть миру.

