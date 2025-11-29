Рятувальники дістали кошеня з-під завалів після російського обстрілу на Київщині
Київ • УНН
В селищі Хотів Обухівського району рятувальники дістали з-під завалів кошеня, яке десять годин перебувало під плитою перекриття після російського обстрілу. Тварина була налякана, але неушкоджена, після того як її визволили за допомогою спеціального інструменту.
У селищі Хотів Обухівського району Київської області рятувальники дістали з-під завалів кошеня. Воно десять годин перебувало під плитою перекриття після російського обстрілу, повідомляє УНН з посиланням на ГУ ДСНС України у Київській області.
Деталі
Внаслідок ворожого обстрілу було частково зруйновано приватний житловий будинок. Кошеня майже десять годин залишалось під важкою плитою перекриття і не мало можливості вибратися самостійно.
Під час розбору конструкцій рятувальники почули тихе нявкання та оперативно визначили місце, де могло перебувати кошеня
Фахівці ДСНС за допомогою спеціального інструменту та підпірок підняли фрагмент плити та витягли кошеня. Домашній улюбленець був наляканий, але неушкоджений.
Нагадаємо
Внаслідок ворожої атаки на Київ у ніч на 29 листопада постраждало 37 людей, двоє загинуло.
Також УНН повідомляв, що через російські удари жителі п’яти районів Києва тимчасово залишилися без теплопостачання. Водночас тиск у водопровідних мережах в усіх районах міста повернули до встановлених нормативами показників, а енергетикам вдалося повернути світло понад 360 тисяч родинам.
На удар відреагувала голова МЗС Швеції Марія Малмер Стенергард. Вона заявила, що росіяни не хочуть миру.
