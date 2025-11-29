$42.190.00
Відставка Єрмака може послабити політичний контроль Зеленського - NYT
14:28 • 2262 перегляди
В Україну йде похолодання до +9 градусів: прогноз погоди у неділю 30 листопада
12:33 • 6296 перегляди
Зеленський: час змінювати базові документи щодо оборони України, включаючи план оборони, дав завдання Шмигалю
12:07 • 8324 перегляди
Запаси води в Європі виснажуються через кліматичні зміни - Guardian
11:00 • 10358 перегляди
"Розраховуємо, що результати зустрічей у Женеві будуть зараз доопрацьовані": Зеленський назвав завдання делегації на чолі з Умєровим у США
10:28 • 12506 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Афіпського НПЗ, авіаремонтного заводу та інших об’єктів окупантів
29 листопада, 08:59 • 13274 перегляди
Над Україною знешкодили 558 з 596 запущених рф дронів та 19 з 36 ракет, включно з "Кинджалом"
29 листопада, 07:54 • 15155 перегляди
рф атакувала енергетику у Києві та 5 областях: понад пів мільйона споживачів без світла
29 листопада, 02:21 • 25339 перегляди
"Я не хочу створювати проблем для Зеленського, тому вирушаю на фронт" - Єрмак після звільнення та обшуківPhoto
28 листопада, 20:59 • 35413 перегляди
Зустріч з посланцем Трампа та американською делегацією замість Єрмака проведе Рустем Умеров – FT
"Репараційний" кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерією
Наскільки безпечно спати з котом чи собакою в одному ліжку: ветеринар розповіла про ризики
Удар рф по Києву 29 листопада: поліцейські врятували хлопчика з-під завалів будинку, відео

Київ • УНН

 • 18 перегляди

МВС України оприлюднило кадри порятунку поліцейськими дитини з-під завалів будинку в Києві 29 листопада. Правоохоронці Олександр Тяжкороб та Денис Перковський разом з містянами дістали дитину та передали медикам.

Удар рф по Києву 29 листопада: поліцейські врятували хлопчика з-під завалів будинку, відео

Міністерство внутрішніх справ України показало кадри порятунку поліцейськими хлопчика з-під завалів будинку у Києві після російської атаки 29 листопада. Про це повідомляє УНН з посиланням на МВС України.

Деталі

Правоохоронці Олександр Тяжкороб та Денис Перковський разом із містянами почули плач, швидко розчистили шлях, дістали дитину та передали медикам.

Увага, відео 18+!!!

Також патрульні допомагали гасити пожежі, звільняли людей із заблокованих помешкань і забезпечували проїзд спецтранспорту, додали в МВС.

Нагадаємо

Внаслідок ворожої атаки на Київ у ніч на 29 листопада постраждало 37 людей, двоє загинуло.

Також УНН повідомляв, що через російські удари жителі п’яти районів Києва тимчасово залишилися без теплопостачання. Водночас тиск у водопровідних мережах в усіх районах міста повернули до встановлених нормативами показників, а енергетикам вдалося повернути світло понад 360 тисяч родинам.

На удар відреагувала голова МЗС Швеції Марія Малмер Стенергард. Вона заявила, що росіяни не хочуть миру.

Євген Устименко

