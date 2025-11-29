Удар рф по Києву 29 листопада: поліцейські врятували хлопчика з-під завалів будинку, відео

Міністерство внутрішніх справ України показало кадри порятунку поліцейськими хлопчика з-під завалів будинку у Києві після російської атаки 29 листопада. Про це повідомляє УНН з посиланням на МВС України.

Правоохоронці Олександр Тяжкороб та Денис Перковський разом із містянами почули плач, швидко розчистили шлях, дістали дитину та передали медикам.

Увага, відео 18+!!!

Також патрульні допомагали гасити пожежі, звільняли людей із заблокованих помешкань і забезпечували проїзд спецтранспорту, додали в МВС.

Внаслідок ворожої атаки на Київ у ніч на 29 листопада постраждало 37 людей, двоє загинуло.

Також УНН повідомляв, що через російські удари жителі п’яти районів Києва тимчасово залишилися без теплопостачання. Водночас тиск у водопровідних мережах в усіх районах міста повернули до встановлених нормативами показників, а енергетикам вдалося повернути світло понад 360 тисяч родинам.

На удар відреагувала голова МЗС Швеції Марія Малмер Стенергард. Вона заявила, що росіяни не хочуть миру.