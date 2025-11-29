Удар рф по Киеву 29 ноября: полицейские спасли мальчика из-под завалов дома, видео

Министерство внутренних дел Украины показало кадры спасения полицейскими мальчика из-под завалов дома в Киеве после российской атаки 29 ноября. Об этом сообщает УНН со ссылкой на МВД Украины.

Детали

Правоохранители Александр Тяжкороб и Денис Перковский вместе с горожанами услышали плач, быстро расчистили путь, достали ребенка и передали медикам.

Внимание, видео 18+!!!

Также патрульные помогали тушить пожары, освобождали людей из заблокированных помещений и обеспечивали проезд спецтранспорта, добавили в МВД.

Напомним

В результате вражеской атаки на Киев в ночь на 29 ноября пострадало 37 человек, двое погибли.

Также УНН сообщал, что из-за российских ударов жители пяти районов Киева временно остались без теплоснабжения. В то же время давление в водопроводных сетях во всех районах города вернули к установленным нормативами показателям, а энергетикам удалось вернуть свет более 360 тысячам семей.

На удар отреагировала глава МИД Швеции Мария Малмер Стенергард. Она заявила, что россияне не хотят мира.