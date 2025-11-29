Удар рф по Киеву 29 ноября: полицейские спасли мальчика из-под завалов дома, видео

$42.190.00
48.870.00
ukenru
15:10 • 530 просмотра
Отставка Ермака может ослабить политический контроль Зеленского - NYT
14:28 • 2226 просмотра
В Украину идет похолодание до +9 градусов: прогноз погоды в воскресенье 30 ноября
12:33 • 6272 просмотра
Зеленский: пора менять базовые документы по обороне Украины, включая план обороны, дал задание Шмыгалю
12:07 • 8302 просмотра
Запасы воды в Европе истощаются из-за климатических изменений - Guardian
11:00 • 10350 просмотра
"Рассчитываем, что результаты встреч в Женеве будут сейчас доработаны": Зеленский назвал задачи делегации во главе с Умеровым в США
10:28 • 12501 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Афипского НПЗ, авиаремонтного завода и других объектов оккупантов
29 ноября, 08:59 • 13270 просмотра
Над Украиной обезврежено 558 из 596 запущенных рф дронов и 19 из 36 ракет, включая "Кинжал"
29 ноября, 07:54 • 15154 просмотра
рф атаковала энергетику в Киеве и 5 областях: более полумиллиона потребителей без света
29 ноября, 02:21 • 25338 просмотра
"Я не хочу создавать проблем для Зеленского, поэтому отправляюсь на фронт" - Ермак после увольнения и обысковPhoto
28 ноября, 20:59 • 35410 просмотра
Встречу с посланником Трампа и американской делегацией вместо Ермака проведет Рустем Умеров – FT
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+6°
1.8м/с
92%
753мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Западная часть Киева осталась без света во время комбинированной атаки - Кличко29 ноября, 05:30 • 19779 просмотра
Зафиксированы последствия атаки в пяти районах Киевской области: Фастов обесточен, есть раненые29 ноября, 06:37 • 10970 просмотра
В рф заявили об атаке дронов на Афипский НПЗ в краснодарском крае, возник пожарVideo29 ноября, 07:36 • 7638 просмотра
Буданов направляется на переговоры в США - The Economist29 ноября, 07:59 • 12927 просмотра
Переводчик Орбана исказил слова путина во время встречи в москве - СМИ12:55 • 5294 просмотра
публикации
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
Эксклюзив
28 ноября, 13:56 • 57883 просмотра
10 распространенных ошибок, которые совершают новички на новой работе28 ноября, 12:04 • 45240 просмотра
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактериейPhoto28 ноября, 11:00 • 53065 просмотра
Более 2 млн гривен на жилье для ВПЛ с оккупированных территорий: кто именно из переселенцев может оформить ваучер28 ноября, 10:45 • 51304 просмотра
Насколько безопасно спать с котом или собакой в одной постели: ветеринар рассказала о рисках
Эксклюзив
28 ноября, 08:06 • 57108 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Виталий Кличко
Андрій Єрмак
Дональд Трамп
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Киевская область
Покровск
Реклама
УНН Lite
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 32465 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 50408 просмотра
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе25 ноября, 14:23 • 70071 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 101923 просмотра
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11 • 116461 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Х-47М2 "Кинжал"
Дипломатка
Отопление

Удар рф по Киеву 29 ноября: полицейские спасли мальчика из-под завалов дома, видео

Киев • УНН

 • 12 просмотра

МВД Украины обнародовало кадры спасения полицейскими ребенка из-под завалов дома в Киеве 29 ноября. Правоохранители Александр Тяжкороб и Денис Перковский вместе с горожанами достали ребенка и передали медикам.

Удар рф по Киеву 29 ноября: полицейские спасли мальчика из-под завалов дома, видео

Министерство внутренних дел Украины показало кадры спасения полицейскими мальчика из-под завалов дома в Киеве после российской атаки 29 ноября. Об этом сообщает УНН со ссылкой на МВД Украины.

Детали

Правоохранители Александр Тяжкороб и Денис Перковский вместе с горожанами услышали плач, быстро расчистили путь, достали ребенка и передали медикам.

Внимание, видео 18+!!!

Также патрульные помогали тушить пожары, освобождали людей из заблокированных помещений и обеспечивали проезд спецтранспорта, добавили в МВД.

Напомним

В результате вражеской атаки на Киев в ночь на 29 ноября пострадало 37 человек, двое погибли.

Также УНН сообщал, что из-за российских ударов жители пяти районов Киева временно остались без теплоснабжения. В то же время давление в водопроводных сетях во всех районах города вернули к установленным нормативами показателям, а энергетикам удалось вернуть свет более 360 тысячам семей.

На удар отреагировала глава МИД Швеции Мария Малмер Стенергард. Она заявила, что россияне не хотят мира.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в УкраинеКиевКриминал и ЧП
Энергетика
Отопление
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Министерство внутренних дел Украины
Швеция
Киев