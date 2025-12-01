$42.270.07
Обесточивания как минимум в 5 областях из-за атак рф и непогоды, графики круглосуточно - Минэнерго

Киев • УНН

Киев • УНН

 • 1048 просмотра

После атак рф на энергетику Украины обесточивания зафиксированы как минимум в четырех областях, а из-за непогоды – в одной. Сегодня во всех регионах действуют графики почасовых отключений и ограничения мощности для промышленных потребителей.

Обесточивания как минимум в 5 областях из-за атак рф и непогоды, графики круглосуточно - Минэнерго

После атак рф на энергетику в Украине к утру произошли обесточивания как минимум в четырех областях, из-за непогоды перебои со светом в одной области, графики отключений сегодня во всех регионах до конца суток, сообщили в Минэнерго в понедельник, пишет УНН.

После вражеских атак по энергетической инфраструктуре на утро зафиксированы отключения электроэнергии в нескольких областях, в частности на Харьковщине, Днепропетровщине и Херсонщине. Также из-за выхода из строя оборудования, ранее поврежденного российскими беспилотниками, без света остаются абоненты в Одесской области

- сообщили в Минэнерго.

Аварийно-восстановительные работы, как отмечается, продолжаются, энергетики работают непрерывно, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение.

"Сегодня во всех регионах Украины с 00:00 до 23:59 применяются графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса", - говорится в сообщении.

Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения. 

Графики отключений света в каждом регионе Украины можно посмотреть на сайте УНН.

"Призываем потребителей рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему", - подчеркнули в Минэнерго.

Непогода

В результате неблагоприятных погодных условий обесточены 5 населенных пунктов в Полтавской области. Заживление всех обесточенных потребителей ожидается до конца суток.

Юлия Шрамко

ОбществоЭкономика
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Харьковская область
Полтавская область
Одесская область
Днепропетровская область
Министерство энергетики Украины
Херсонская область
Украина