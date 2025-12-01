Обесточивания как минимум в 5 областях из-за атак рф и непогоды, графики круглосуточно - Минэнерго
После атак рф на энергетику Украины обесточивания зафиксированы как минимум в четырех областях, а из-за непогоды – в одной. Сегодня во всех регионах действуют графики почасовых отключений и ограничения мощности для промышленных потребителей.
После вражеских атак по энергетической инфраструктуре на утро зафиксированы отключения электроэнергии в нескольких областях, в частности на Харьковщине, Днепропетровщине и Херсонщине. Также из-за выхода из строя оборудования, ранее поврежденного российскими беспилотниками, без света остаются абоненты в Одесской области
Аварийно-восстановительные работы, как отмечается, продолжаются, энергетики работают непрерывно, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение.
"Сегодня во всех регионах Украины с 00:00 до 23:59 применяются графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса", - говорится в сообщении.
Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения.
"Призываем потребителей рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему", - подчеркнули в Минэнерго.
Непогода
В результате неблагоприятных погодных условий обесточены 5 населенных пунктов в Полтавской области. Заживление всех обесточенных потребителей ожидается до конца суток.
