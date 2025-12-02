рф снова атаковала юг Одесской области: есть перебои со светом

$42.270.07
48.890.02
ukenru
Эксклюзив
06:00 • 3408 просмотра
Украина готовится к масштабным изменениям: МВФ требует усиления налоговой политики
1 декабря, 17:14 • 18099 просмотра
Дело Тимура Миндича: суд избрал меру пресечения фигуранту
Эксклюзив
1 декабря, 15:35 • 32696 просмотра
Переговоры Украина-США в Майами: чего ожидать дальше
1 декабря, 14:52 • 25633 просмотра
Правительство одобрило ряд решений по энергоэффективности общин: что предусматривается
1 декабря, 13:38 • 26222 просмотра
В двух областях рф произошли взрывы на железной дороге: уничтожены склады с ГСМ, повреждено железнодорожное полотноPhotoVideo
Эксклюзив
1 декабря, 12:41 • 26673 просмотра
Банки изъяли более 1,2 млн монет номиналом 10 копеек - НБУ
1 декабря, 09:32 • 23328 просмотра
Переговоры Украины и США были конструктивными, но есть "непростые вещи, над которыми еще предстоит поработать": Зеленский определил следующие шаги
1 декабря, 09:14 • 23842 просмотра
Лидеры ЕС готовятся рассмотреть юридическое предложение по финансированию Украины для решения до саммита на фоне сопротивления Бельгии - Politico
Эксклюзив
1 декабря, 07:43 • 47719 просмотра
Кармическое Полнолуние, меняющее курс: астропрогноз 1-7 декабря
1 декабря, 07:28 • 20766 просмотра
Послевоенные границы доминировали в переговорах между США и Украиной, Зеленский хотел обсудить вопрос территорий с Трампом - Axios
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+4°
0м/с
98%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Вторник станет решающим испытанием для администрации Трампа по прекращению войны в Украине - ABC News1 декабря, 23:05 • 10193 просмотра
"Никаких договоренностей с москалями": Навроцкий эмоционально высказался о "мирных переговорах" с РФ2 декабря, 00:09 • 11802 просмотра
СНБО: Россия готовит давление на фронте и громкие заявления для западной аудитории02:19 • 10676 просмотра
Из-за дронов "киллзона" на фронте увеличивается - Сырский02:53 • 9270 просмотра
ISW: кремль выдвигает условия для сокрытия отказа россии от мирного предложения США и Украины04:03 • 9566 просмотра
публикации
Украина готовится к масштабным изменениям: МВФ требует усиления налоговой политики
Эксклюзив
06:00 • 3408 просмотра
Семена кунжута: польза для здоровья и как правильно употреблятьPhoto1 декабря, 16:00 • 22751 просмотра
Вместо выздоровления опасные инфекции: пациенты Odrex сталкиваются с тяжелыми послеоперационными осложнениямиPhoto1 декабря, 12:30 • 29746 просмотра
Минздрав обязан реагировать на публичные жалобы пациентов и проводить внеплановые проверки клиник, где есть угроза жизни и здоровью - юристы1 декабря, 09:30 • 38266 просмотра
Кармическое Полнолуние, меняющее курс: астропрогноз 1-7 декабря
Эксклюзив
1 декабря, 07:43 • 47719 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Елена Зеленская
Елена Соседка
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Волчанск
Купянск
Реклама
УНН Lite
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит1 декабря, 10:58 • 25885 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo1 декабря, 08:53 • 28755 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 85571 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 61435 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 77729 просмотра
Актуальное
Техника
Шахед-136
Золото
Дипломатка
Отопление

рф снова атаковала юг Одесской области: есть перебои со светом

Киев • УНН

 • 366 просмотра

Ночью враг атаковал юг Одесской области БПЛА типа "Shahed", повредив энергетический объект, административное здание и частные домохозяйства. Атака привела к перебоям с электричеством, погибших и пострадавших нет.

рф снова атаковала юг Одесской области: есть перебои со светом

россия в очередной раз атаковала гражданскую и энергетическую инфраструктуру на юге Одесской области, есть перебои с электроснабжением, сообщили во вторник глава Одесской ОВА Олег Кипер и в ГСЧС Украины, показав последствия, пишет УНН.

Детали

"Ночью враг нанес очередной массированный удар по югу Одесской области с применением БпЛА типа "Shahed". Целью снова были объекты гражданской и энергетической инфраструктуры", - написал Кипер в соцсетях.

Он указал, что несмотря на активную работу ПВО есть повреждения: "пострадал энергетический объект, административное здание, а также отдельные домохозяйства частного сектора".

"В результате попаданий возник пожар на объекте энергетической инфраструктуры, который пожарные совместно с добровольцами оперативно ликвидировали", - отметили в ГСЧС.

"Атака привела к перебоям с электричеством. Критическая инфраструктура временно работает на генераторах", - указал Кипер.

Информация о погибших и пострадавших не поступала, отметил глава ОВА.

Обесточивания как минимум в 5 областях из-за атак рф и непогоды, графики круглосуточно - Минэнерго01.12.25, 10:32 • 3114 просмотров

Юлия Шрамко

Война в Украине
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Одесская область