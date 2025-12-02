рф снова атаковала юг Одесской области: есть перебои со светом

россия в очередной раз атаковала гражданскую и энергетическую инфраструктуру на юге Одесской области, есть перебои с электроснабжением, сообщили во вторник глава Одесской ОВА Олег Кипер и в ГСЧС Украины, показав последствия, пишет УНН.

Детали

"Ночью враг нанес очередной массированный удар по югу Одесской области с применением БпЛА типа "Shahed". Целью снова были объекты гражданской и энергетической инфраструктуры", - написал Кипер в соцсетях.

Он указал, что несмотря на активную работу ПВО есть повреждения: "пострадал энергетический объект, административное здание, а также отдельные домохозяйства частного сектора".

"В результате попаданий возник пожар на объекте энергетической инфраструктуры, который пожарные совместно с добровольцами оперативно ликвидировали", - отметили в ГСЧС.

"Атака привела к перебоям с электричеством. Критическая инфраструктура временно работает на генераторах", - указал Кипер.

Информация о погибших и пострадавших не поступала, отметил глава ОВА.

Обесточивания как минимум в 5 областях из-за атак рф и непогоды, графики круглосуточно - Минэнерго