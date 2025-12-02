Дроны атаковали нефтебазу в орловской области рф: загорелись объекты топливно-энергетического комплекса

В ночь на 2 декабря дроны атаковали нефтебазу в орловской области россии. В результате произошло возгорание на объектах топливно-энергетического комплекса в ливенском районе, сообщает УНН со ссылкой на российские "СМИ".

Подробности

По словам губернатора региона андрея клычкова, пострадавших нет, на месте происшествия работают сотрудники МЧС, проводятся необходимые мероприятия по ликвидации последствий атаки.

В то же время сообщается, что дроны атаковали базу "орелнефтепродукт". Она уже была атакована ранее, а именно - в начале текущего года. Данная компания занимается хранением и оптовой и розничной реализацией нефтепродуктов в регионе.

Напомним

В ночь на 2 декабря россияне атаковали гражданскую и энергетическую инфраструктуру на юге Одесской области. Это привело к перебоям с электричеством, погибших и пострадавших нет.