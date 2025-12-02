Дроны атаковали нефтебазу в орловской области рф: загорелись объекты топливно-энергетического комплекса

$42.270.07
Эксклюзив
06:00 • 3490 просмотра
Украина готовится к масштабным изменениям: МВФ требует усиления налоговой политики
1 декабря, 17:14 • 18145 просмотра
Дело Тимура Миндича: суд избрал меру пресечения фигуранту
Эксклюзив
1 декабря, 15:35 • 32749 просмотра
Переговоры Украина-США в Майами: чего ожидать дальше
1 декабря, 14:52 • 25670 просмотра
Правительство одобрило ряд решений по энергоэффективности общин: что предусматривается
1 декабря, 13:38 • 26246 просмотра
В двух областях рф произошли взрывы на железной дороге: уничтожены склады с ГСМ, повреждено железнодорожное полотноPhotoVideo
Эксклюзив
1 декабря, 12:41 • 26684 просмотра
Банки изъяли более 1,2 млн монет номиналом 10 копеек - НБУ
1 декабря, 09:32 • 23335 просмотра
Переговоры Украины и США были конструктивными, но есть "непростые вещи, над которыми еще предстоит поработать": Зеленский определил следующие шаги
1 декабря, 09:14 • 23850 просмотра
Лидеры ЕС готовятся рассмотреть юридическое предложение по финансированию Украины для решения до саммита на фоне сопротивления Бельгии - Politico
Эксклюзив
1 декабря, 07:43 • 47741 просмотра
Кармическое Полнолуние, меняющее курс: астропрогноз 1-7 декабря
1 декабря, 07:28 • 20769 просмотра
Послевоенные границы доминировали в переговорах между США и Украиной, Зеленский хотел обсудить вопрос территорий с Трампом - Axios
Вторник станет решающим испытанием для администрации Трампа по прекращению войны в Украине - ABC News1 декабря, 23:05 • 10193 просмотра
"Никаких договоренностей с москалями": Навроцкий эмоционально высказался о "мирных переговорах" с РФ2 декабря, 00:09 • 11802 просмотра
СНБО: Россия готовит давление на фронте и громкие заявления для западной аудитории02:19 • 10676 просмотра
Из-за дронов "киллзона" на фронте увеличивается - Сырский02:53 • 9270 просмотра
ISW: кремль выдвигает условия для сокрытия отказа россии от мирного предложения США и Украины04:03 • 9566 просмотра
Украина готовится к масштабным изменениям: МВФ требует усиления налоговой политики
Семена кунжута: польза для здоровья и как правильно употреблятьPhoto1 декабря, 16:00 • 22773 просмотра
Вместо выздоровления опасные инфекции: пациенты Odrex сталкиваются с тяжелыми послеоперационными осложнениямиPhoto1 декабря, 12:30 • 29762 просмотра
Минздрав обязан реагировать на публичные жалобы пациентов и проводить внеплановые проверки клиник, где есть угроза жизни и здоровью - юристы1 декабря, 09:30 • 38284 просмотра
Кармическое Полнолуние, меняющее курс: астропрогноз 1-7 декабря
Эксклюзив
1 декабря, 07:43 • 47741 просмотра
УНН Lite
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит1 декабря, 10:58 • 25897 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo1 декабря, 08:53 • 28767 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 85584 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 61448 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 77742 просмотра
Дроны атаковали нефтебазу в орловской области рф: загорелись объекты топливно-энергетического комплекса

Киев • УНН

 • 214 просмотра

В ночь на 2 декабря дроны атаковали нефтебазу "орелнефтепродукт" в орловской области россии, вызвав возгорание объектов топливно-энергетического комплекса в ливенском районе. Пострадавших нет.

Дроны атаковали нефтебазу в орловской области рф: загорелись объекты топливно-энергетического комплекса

В ночь на 2 декабря дроны атаковали нефтебазу в орловской области россии. В результате произошло возгорание на объектах топливно-энергетического комплекса в ливенском районе, сообщает УНН со ссылкой на российские "СМИ".

Подробности

По словам губернатора региона андрея клычкова, пострадавших нет, на месте происшествия работают сотрудники МЧС, проводятся необходимые мероприятия по ликвидации последствий атаки.

В то же время сообщается, что дроны атаковали базу "орелнефтепродукт". Она уже была атакована ранее, а именно - в начале текущего года. Данная компания занимается хранением и оптовой и розничной реализацией нефтепродуктов в регионе.

Напомним

В ночь на 2 декабря россияне атаковали гражданскую и энергетическую инфраструктуру на юге Одесской области. Это привело к перебоям с электричеством, погибших и пострадавших нет.

Евгений Устименко

Война в УкраинеНовости Мира
российская пропаганда
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Одесская область