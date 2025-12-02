Здание управления фсб рф в чечне полностью сгорело после атаки дронов ВСУ: пострадало здание мвд

$42.340.08
12:35
Генштаб ВСУ опроверг фейки россиян о захвате Купянска, Покровска и Волчанска
Эксклюзив
11:54
Дорого – не значит качественно: сможет ли Минздрав защитить жертв клиники Odrex и восстановить справедливостьPhoto
Эксклюзив
11:33
Манипуляция под видом "обороны": что стоит за заявлениями путина о "зоне безопасности" на границе
10:36
"Вещи, которые не могут звучать по телефону": Зеленский получил подробный доклад делегации после Майами и поручил продолжить работу с командой Трампа
10:08
США планируют вернуть россии замороженные активы в ЕС после мирного соглашения - Politico
Эксклюзив
2 декабря, 06:00
Украина готовится к масштабным изменениям: МВФ требует усиления налоговой политики
1 декабря, 17:14
Дело Тимура Миндича: суд избрал меру пресечения фигуранту
Эксклюзив
1 декабря, 15:35
Переговоры Украина-США в Майами: чего ожидать дальше
1 декабря, 14:52
Правительство одобрило ряд решений по энергоэффективности общин: что предусматривается
1 декабря, 13:38
В двух областях рф произошли взрывы на железной дороге: уничтожены склады с ГСМ, повреждено железнодорожное полотноPhotoVideo
Трамп дал Мадуро неделю на выезд из Венесуэлы и закрыл воздушное пространство над страной - Reuters
2 декабря, 03:29
ISW: кремль выдвигает условия для сокрытия отказа россии от мирного предложения США и Украины
2 декабря, 04:03
Число пострадавших в Днепре возросло до 45, в городе объявлен траур по погибшим - ОВА
2 декабря, 07:07
Трамп направил в рф нетипичную команду переговорщиков для "мирного соглашения" по Украине - CNN
07:31
Макрон совершит четвертый визит в Китай на фоне поиска Европой баланса между соперничеством и зависимостью - Reuters
09:30
Дорого – не значит качественно: сможет ли Минздрав защитить жертв клиники Odrex и восстановить справедливость
11:54
Манипуляция под видом "обороны": что стоит за заявлениями путина о "зоне безопасности" на границе
11:33
Макрон совершит четвертый визит в Китай на фоне поиска Европой баланса между соперничеством и зависимостью - Reuters
09:30
Украина готовится к масштабным изменениям: МВФ требует усиления налоговой политики
2 декабря, 06:00
Семена кунжута: польза для здоровья и как правильно употреблять
1 декабря, 16:00
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит
1 декабря, 10:58
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет брака
1 декабря, 08:53
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимой
29 ноября, 16:59
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении
28 ноября, 02:36
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"
27 ноября, 06:49
Здание управления фсб рф в чечне полностью сгорело после атаки дронов ВСУ: пострадало здание мвд

Киев • УНН

 • 144 просмотра

В ночь на 2 декабря дроны ВСУ атаковали здание управления фсб рф в ачхой-мартановском районе чечни, в результате чего здание полностью сгорело. минобороны рф заявило о сбитии четырех беспилотников над чечней.

Здание управления фсб рф в чечне полностью сгорело после атаки дронов ВСУ: пострадало здание мвд

В ночь на 2 декабря дроны ВСУ атаковали здание управления фсб рф в ачхой-мартановском районе чечни. Об этом сообщают УНН со ссылкой на российские "СМИ".

Детали

В результате удара здание полностью сгорело. В сети появились соответствующие видеокадры.

В то же время появилась информация об ударе по зданию полиции в том же населенном пункте. Но других данных пока неизвестно.

российские власти официально ситуацию не комментируют. В то же время минобороны рф заявило, что над чечней якобы сбили четыре беспилотника.

Напомним

В ночь на 2 декабря дроны атаковали нефтебазу "орелнефтепродукт" в орловской области россии, вызвав возгорание объектов топливно-энергетического комплекса в ливенском районе.

Евгений Устименко

