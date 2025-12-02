Здание управления фсб рф в чечне полностью сгорело после атаки дронов ВСУ: пострадало здание мвд

В ночь на 2 декабря дроны ВСУ атаковали здание управления фсб рф в ачхой-мартановском районе чечни. Об этом сообщают УНН со ссылкой на российские "СМИ".

Детали

В результате удара здание полностью сгорело. В сети появились соответствующие видеокадры.

В то же время появилась информация об ударе по зданию полиции в том же населенном пункте. Но других данных пока неизвестно.

российские власти официально ситуацию не комментируют. В то же время минобороны рф заявило, что над чечней якобы сбили четыре беспилотника.

Напомним

В ночь на 2 декабря дроны атаковали нефтебазу "орелнефтепродукт" в орловской области россии, вызвав возгорание объектов топливно-энергетического комплекса в ливенском районе.