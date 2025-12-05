$42.180.02
Эксклюзив
07:29
Инфаркт, сгущение крови и диабет: почему энергетики опасны для подростков
4 декабря, 20:25
Силы обороны поразили одно из крупнейших химических предприятий РФ - Генштаб
4 декабря, 19:56
Украинская делегация сегодня продолжит переговоры в США, задача – получить полную информацию о том, что прозвучало в России - ЗеленскийVideo
4 декабря, 16:56
Четыре неизвестных дрона двигались по траектории полета самолета с Зеленским, когда он направлялся в Ирландию - СМИ
Эксклюзив
4 декабря, 15:01
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
4 декабря, 12:31
Лоукост-авиакомпании планируют возвращение в Украину: FT узнала, когда
Эксклюзив
4 декабря, 12:12
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений
4 декабря, 12:01
ВСУ сдерживают россиян в Покровске и Мирнограде, не давая им продвинуться - Сырский
Эксклюзив
4 декабря, 11:24
Популярное лекарственное средство от немецкого производителя Heel возвращается в украинские аптеки
4 декабря, 09:37
Переговоры по мирному плану США ведутся параллельно по четырем отдельным элементам - NYT
Дрон атаковал небоскреб "грозный-Сити" в чечне, разрушен фасад верхних этажей

Киев • УНН

 • 346 просмотра

В чеченской столице дрон атаковал небоскреб "грозный-Сити", вызвав мощный взрыв и разрушение фасада нескольких верхних этажей. В пострадавшем здании расположены Совбез чечни, Министерство туризма, Счетная палата и другие государственные учреждения.

Дрон атаковал небоскреб "грозный-Сити" в чечне, разрушен фасад верхних этажей

В одной из башен комплекса "грозный-Сити" в чеченской столице прогремел мощный взрыв, разрушивший фасад нескольких верхних этажей. На обнародованных кадрах видны серьезные повреждения здания. Об инциденте сообщает оппозиционный чеченский проект NIYSO, пишет УНН.

Подробности

По предварительной информации, причиной взрыва могло стать попадание беспилотника. Ранее в грозном и соседних регионах ввели режим угрозы атаки дронов. В аэропортах грозного, Магаса и Владикавказа был активирован план "Ковер", который предусматривает временное ограничение работы воздушного пространства для защиты от БПЛА.

В пострадавшем небоскребе, согласно данным картографических сервисов, находится Совбез чечни, Министерство республики по туризму, Счетная палата, избирком региона, региональный Департамент по связям с религиозными и общественными организациями, региональное управление Минюста и т.д.

Напомним

В ночь на 2 декабря дроны ВСУ атаковали здание управления ФСБ РФ в Ачхой-Мартановском районе Чечни, в результате чего здание полностью сгорело. Минобороны РФ заявило о сбитии четырех беспилотников над Чечней.

