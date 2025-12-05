Дрон атаковал небоскреб "грозный-Сити" в чечне, разрушен фасад верхних этажей

В одной из башен комплекса "грозный-Сити" в чеченской столице прогремел мощный взрыв, разрушивший фасад нескольких верхних этажей. На обнародованных кадрах видны серьезные повреждения здания. Об инциденте сообщает оппозиционный чеченский проект NIYSO, пишет УНН.

Подробности

По предварительной информации, причиной взрыва могло стать попадание беспилотника. Ранее в грозном и соседних регионах ввели режим угрозы атаки дронов. В аэропортах грозного, Магаса и Владикавказа был активирован план "Ковер", который предусматривает временное ограничение работы воздушного пространства для защиты от БПЛА.

В пострадавшем небоскребе, согласно данным картографических сервисов, находится Совбез чечни, Министерство республики по туризму, Счетная палата, избирком региона, региональный Департамент по связям с религиозными и общественными организациями, региональное управление Минюста и т.д.

Напомним

В ночь на 2 декабря дроны ВСУ атаковали здание управления ФСБ РФ в Ачхой-Мартановском районе Чечни, в результате чего здание полностью сгорело. Минобороны РФ заявило о сбитии четырех беспилотников над Чечней.