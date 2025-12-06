$42.180.02
кадыров обещает "жесткий ответ" Украине после атаки дрона на грозный

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Чеченский правитель Рамзан Кадыров заявил, что Украина "почувствует на себе жесткий ответ" за удар по Грозному, который он назвал "бессмысленным". Атака дрона повредила небоскреб "Грозный-Сити", где расположены правительственные учреждения.

кадыров обещает "жесткий ответ" Украине после атаки дрона на грозный

Начиная с субботы и в течение недели украинцы "почувствуют на себе жесткий ответ" за удар по российскому городу Грозный. Об этом в Telegram заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, сообщает УНН.

Подробности

По его словам, удар по высоткам в центре Грозного "абсолютно не имеет никакого тактического смысла и никакой логики".

Это такая сущность украинских фашистов – бить по слабым и незащищенным. Но этим укронатовцы еще больше настроили против себя гражданское население. Чеченский народ никакими ударами и взрывами не испугать. Отмороженные фашисты этого не учли. Здание мы отремонтируем. Самое главное – нет жертв

- сказал Кадыров.

Он добавил, что "мы, в отличие от них, не будем наносить трусливых ударов по мирным объектам", вместо этого направят атаки на военные объекты.

Дополнительно

По данным российских оппозиционных СМИ, состояние здоровья Кадырова резко ухудшилось, он сейчас на капельницах и редко появляется на публике. Якобы именно из-за этого даже перенесена ежегодная прямая линия с жителями, однако на что именно занемог диктатор Чечни – неизвестно.

Напомним

В чеченской столице дрон атаковал небоскреб "Грозный-Сити", вызвав мощный взрыв и разрушение фасада нескольких верхних этажей. В пострадавшем здании расположены Совбез Чечни, Министерство туризма, Счетная палата и другие государственные учреждения.

"Церемониться не будем, ждем приказа": Кадыров поддержал заявление путина о возможной войне с Европой04.12.25, 05:50 • 27111 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Украина